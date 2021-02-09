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Kocaeli'ne 15 yılda 100 bin zeytin fidanı dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlara 15 yılda 100 bin zeytin ağacı ekti.


Kocaeli'nde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 12,57 metrekareye çıkaran büyükşehir belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluşturuyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca oluşturulan yeşil alanlara zeytin ağaçları ekiliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 15 yıldan bu yana kentin her bölgesine zeytin ağaçları dikildi. Zeytin ağaçları park, yeşil alan, mesire alanı, D-100 karayolu, otoyol kenarları ve sahil parklarına ekiliyor. 15 yılda ekilen 100 bin zeytin ağacı Kocaeli'ne yeşil bir görünüm kazandırırken, toplanan meyveler ile ekonomiye katkı sağlanıyor.

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