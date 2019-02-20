Kocaeli'nin 8 ilçesinde yollar bakıma alınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, doğal olaylar nedeniyle ve zamanla deforme olan 8 ilçenin yollarının bakım ve onarımı için ihaleye çıktı. İlk olarak Kartepe, Başiskele, Gölcük, Karamürsel, Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerinde yapılacak çalışmalar için düzenlenen ihaleye 5 firma teklif sundu. Yaklaşık maliyetinin 19 milyon 972 bin 343 TL olarak belirlendiği ihalede verilen en düşük teklif 14 milyon 716 bin 150 TL olurken, gelen en yüksek teklif ise 23 milyon 588 bin 200 TL oldu. Kartepe, Başiskele, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinin yol bakım ve onarımı için düzenlenen ihaleye ise 10 firmanın teklif sundu. Muhammen bedeli 7 milyon 270 bin 459 TL olarak belirlenen ihalede de en düşük teklif 4 milyon 318 bin 300 TL, en yüksek teklif ise 5 milyon 415 bin 700 TL oldu.

İhaleler kapsamında 45 bin metrekare parke, 7 bin 800 metrekare idari malı parke, 25 bin 500 metre bordür, 7 bin 200 metreküp taş duvar, 5 bin metreküp yağmur suyu kanalı çalışması gerçekleştirilecek. Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası ilçelerine ayrıca 59 bin ton asfalt serilecek.