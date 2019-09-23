Kocaeli'nin ata tohumları TİGEM'e ulaştı

KOCAELİ (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan “Ata Tohumları” projesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan tohumlar TİGEM'e gönderildi.

Türkiye'nin zengin yerel gen kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere toprağı ve tohumu bozulmamış bir ülke bırakılması için başlatılan “Ata Tohumları” projesine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce 2012 yılından bu yana yürütülen proje ile ata tohumları gün yüzüne çıkarıldı. Köy köy dolaşan ziraat mühendisleri, köylülerin ektikleri, dedelerinden, ninelerinden kalan tohumları inceledi. Proje kapsamında Kocaeli'nden pembe domates, fasulye, biber, mısır, kabak ve salatalık tohumları toplandı. Çiftçilerden toplanan ata tohumları proje kapsamında TİGEM'e gönderildi.

TİGEM tarafından alınan tohumların 3 tanesinin tür tanımlama çalışmaları yapıldı. Kocaeli'nden gönderilen tohumlar incelendiğinde Kandıra'nın Sinanlıbilalli Mahallesi'nden gen bankasına Hatice Efe tarafından bağışlanan Kandıra 'sivri ve salçalık biberi' ile Sucuali Mahallesi'nden İlyas Alak tarafından gen bankasına gönderilen sivri kıl biberlerinin tür tespiti yapılarak yöreye özgü oldukları TİGEM tarafından tescillendi. TİGEM'de tür tanımlama ve yöreye ait olduğu incelenen Ortaburun Bamyası, Beyaz Fasulye ve Beyaz Mısır, maydanoz, kabak çeşitleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Uzun yıllar Kocaeli'de üretilen ve kentle özdeşleşen, kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumları tespit edildi. Tür tespiti yapılan ve tanımlanan tohumlar TİGEM'in arazilerinde çoğaltılarak yeni fideler elde edildi. Ata tohumlarından elde edilen 900 bin fide 5 ilçede 100 çiftçiye ulaştırılarak toprakla buluşturuldu. Yapılan çalışmalar neticesinde beş yıl öncesine kadar Kocaeli pazarlarında çok sık rastlanmayan özellikle Pembe Domates gibi ata sebze ve meyveleri pazar tezgâhlarında yer almaya başladı.

Çeşitli nedenlerden dolayı kaybolan ve unutulmaya yüz tutmuş meyvelerin gen kaynağı ağaçlarına ulaşılarak tespit çalışmaları yürütülüyor. Daha önce Kocaeli'nde yetişen meyve çeşitlerinden Abdullah kirazı(Ulaşlı), Pirinç Elması (Yassıbağ) Harman armudu(Sapakpınar) Deveci armudu(Tavşancıl), Çavuş üzümü(Saraylı) Ferik elması, Hacı Ömer kestanesi, Samanlı zeytini(Karamürsel) ve Karpuz, Kavun, Osmanlı çileği(Kandıra) gibi meyvelerin üretim miktarları artırılıp çeşitlilik sağlanmaya çalışılıyor.