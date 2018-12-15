Kocaeli'nin en iyi fotoğrafları ödüllendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘'4 Mevsim Kocaeli'' fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraf sahipleri ödüllendirildi.

4 Mevsim Kocaeli 9'uncu Ulusal Fotoğraf Yarışması ödül töreni ve sergisi İzmit'te bir alışveriş merkezinde yapıldı. Gerçekleşen ödül töreninde Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri İlhan Bayram ve davetliler katıldı. Ödül töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, değer verdikleri doğanın tanıtılması için 9 yıldır fotoğraf yarışmasını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Ortaya çok güzel çıktığını kaydeden Karaosmanoğlu, yarışmaya katılan fotoğrafçılarına teşekkür etti.

Daha sonra konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise düzenledikleri çeşitli organizasyonlar ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanata değer verdiğini ifade ederek Karaosmanoğlu ve ekibine teşekkür etti. Konuşmalarının ardından protokol üyeleri tarafından dereceye giren fotoğraf sahiplerine ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından Vali Aksoy ve Karaosmanoğlu sergilenen fotoğrafları inceledi.

5 kategorinin yer aldığı yarışmada 24 eser derece almış, 73 eser de sergilemeye layık bulunmuştu. Kocaeli'nin en güzel fotoğrafları beş gün boyunca İzmit'te bir alışveriş merkezinde sergilenecek.