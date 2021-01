Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçeleri kara kavuştu

Kocaeli'nin Gebze ve Darıca ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası bazı yerler beyaza büründü. Kar yağışı ile kuraklığın azalacağını düşünen vatandaşlar, beyaz örtünün tadını çıkardı.

Kocaeli'nin Darıca ve Gebze ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Uzun zaman sonra yağan kar sonrasında arabaların üst kısımları, evlerin çatıları ve bazı bölgeler beyaza büründü. Kısa sürmesine rağmen kar, vatandaşlara sevinç yaşattı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kar yağışıyla birlikte kuraklığın azalacağını söyleyen Doğan Yağmur, "Kar daha çok yağsın. Yoksa kuraklık çıkacak. Su olmazsa hayat olmaz. Keşke şöyle 1 metre yağsa da evimizde otursak, daha iyi olur. Suyumuz olur, her şeyimiz gelişir. Meyvemiz, sebzemiz, her şeyimiz büyür. Çünkü her şey su, hayat su demek. İnşallah yağar, kurban olduğum Rabbim daha çok yağdırır. Yağmur demek, kar demek bereket demek. Bu Allah'tan gelen bir şey" dedi.

"Tek isteğimiz suyumuz kesilmesin"

Kar yağdığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Oktay İşçi ise, “20 senedir buradayım. En son karı 2005'te gördüm. Bu sene yıllardan sonra ilk kez yağdı ama inşallah devamı gelir. Çok mutluyuz. Tek isteğimiz suyumuz kesilmesin, su derdi var, sıkıntı o” diye konuştu.

"Karla birlikte hastalıklar bir noktada azalır"

Karın bereket olduğunu söyleyen Ömer Kotan da, “Bunun kadar güzel bir şey var mı? Bereket bu. Uzun zamandır yağmıyordu. Kuraklık var. Karla birlikte hastalıklar bir noktada azalır. Karın yağması çok iyi oldu. Biraz daha yağsa daha iyi olur” diye konuştu.