Kocaeli'nin geleceği masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği destekli projelerinden biri olan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın paydaş katılım toplantısı yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği'nin desteğiyle projelendirdiği Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nın (SKUP) 1. paydaş katılımı toplantısını Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa Birliği (AB) destekli projelerinden biri olan SKUP toplantısında; sürdürülebilir, adil, erişilebilir, entegre ve kapsayıcı bir ulaşım sistemi oluşturmak, otomobil bağımlılığını azaltarak trafik hacimlerini ve sıkışıklığını azaltmak, yaya ve bisikletli ulaşımın artırılması gibi insan yaşamının kalitesini artıracak temel ihtiyaçlara verecek konu başlıkları ele alındı.

Kentsel ulaşım sorunlarını çözmeyi ve bununla birlikte çevreyle ilgili, sosyal ve ekonomik kalkınma için yerel ve üst düzey hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmayı maksatlayan Kocaeli Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP), Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. 2022 yılı ağustos ayında başlayan ve iki yıl sürecek olan Kocaeli SKUP projesi çerçevesinde düzenlenen 1. Paydaş Katılım Toplantısı'na plancılar, politikacılar, kurumlar, yerel ve bölgesel aktörler ile vatandaşlar katıldı.