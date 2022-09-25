İhlas Haber Ajansı

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Kocaeli'nin gündüzü ayrı gecesi ayrı mest ediyor

Yeşili, maviyi ve birçok doğal güzelliği bir arada bulunduran Kocaeli’nin havadan görüntüsü mest ediyor.

Yeşili, maviyi ve birçok doğal güzelliği bir arada bulunduran Kocaeli'nin havadan görüntüsü mest ediyor. Şehrin hem gece hem gündüz görüntülerinde kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.


Maviyi ve yeşili bir arada barındıran Kocaeli'nin havadan manzarası görenleri büyülüyor. Sanayi ve turizm kenti olma özelliği taşıyan Kocaeli'nin hem gündüzü, hem de gecesi dron ile görüntülendi. Ortaya çıkan manzara ise adeta mest etti.


İzmit'in köprüleri ve sahillerinin yanı sıra, kentteki göletler, yeşillik alanlar, Kocaeli'yi Yalova'ya bağlayan Osmangazi Köprüsü gibi birçok farklı nokta dron ile havadan görüntülendi. 2 milyon 33 bin 441 nüfuslu şehrin, havadan görüntüleri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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