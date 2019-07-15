Kocaeli'nin ilk millet bahçesi açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan millet bahçesi projesi kapsamında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hayata geçirilen ilk millet bahçesi hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘millet bahçesi' projesi için daha önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen askeri kışla millet bahçesi olarak hizmete açıldı. Darıca'da Osmangazi Köprüsü'nün görkemli manzarasına sahip yaklaşık 900 dönümlük alan içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların ilk etabı tamamlandı. Yapımı tamamlanan Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkı için düzenlenen tanıtım toplantısına, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Alanın tamamı halkın hizmetinde olacak'

Programda konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Özel plaj alanlarımız, gençlik kamplarımız, sıcak ve soğuk piknik alanlarımız, izcilik kulüplerinin, lise kampüsünün olduğu devasa bir alan ve Darıca'nın geleceği ile alakalı en önemli projelerimizden biri bugün ilk etabını açtığımız Millet Bahçesidir. Bu projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah görev süremiz boyunca bu alanın tamamını halkımızın hizmetine sunacağımızı beyan ediyorum'' dedi.

“15 Temmuz şehitlerimizin anısına açılış yapıyoruz”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise, "Buraya açılış günü için yakışacak en güzel gün 15 Temmuz olur dedik. Hem 15 Temmuz şehitlerimizin anısına bu açılışı yapmış oluruz hem de o gün bizim buradaki bütün Darıcalı hemşehrilerimizin sahildeki düzenlemeyle buluşması için güzel bir gün olur dedik. Burada kıymetli şehidimiz Edip Zengin'i de rahmetle anmayı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Tabii ki o gün gazi olan tüm gazilerimizi de o yürüyen abideler olarak tanımlanan kıymetli gazilerimizi de minnetle şükranla anıyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle kötü bir şey yaşatmasın. Evlatlarımızı da bu şuurla yetiştireceğiz. 15 Temmuzları, 30 Ağustosları, 29 Ekimleri öyle güçlü yaşayacağız ki evlatlarımız da bunu asla unutmayacaklar'' diye konuştu.

“Her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz”

Son olarak Darıca ve Eskihisar sahillerinin birleştirileceği müjdesini veren Büyükakın, "Burada çok güzel şeyler var. Çocuklarımız da yetişkinlerimiz de unutulmadı. Her şeyi çocuklarımız için yapıyoruz. Bizler çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi için gece gündüz çalışacağız. Plaj alanlarımız can kurtaran ekibinin oluşturulmasıyla açılacak. Bir başka projemizde burayı Eskihisar ile birleştirilmesi. Eskihisar ile Darıca sahilini buluşturmak lazım. Allah'ın izniyle orası da hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. İkinci bir tanıtım programı yapar tekrar buluşuruz1 ifadelerini kullandı.