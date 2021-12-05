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Kocaeli'nin ilk sentetik buz pisti tamamlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel’de inşa edilen sentetik buz pistinde sona gelindi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karamürsel'de inşa edilen sentetik buz pistinde sona gelindi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentteki spor yatırımlarına devam ediyor. ‘Spor kenti Kocaeli' sloganından yola çıkarak sporun her türüne destek veren büyükşehir, bu bağlamda Karamürsel ilçesine sentetik buz pisti inşa ediyor. Aynı zamanda Kocaeli'nin ilk ve tek sentetik buz pisti olma özelliğini taşıyacak tesis, Karamürsel Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun hemen yanında gençlere hizmet verecek.

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