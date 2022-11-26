Kocaeli'nin karatedeki milli gururları Endonezya'da boy gösterdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı milli karatecileri, Endonezya'nın Jakarta kentinde yapılan Karate1 Seri A müsabakalarından 665 sporcu arasından madalyayla ülkeye döndü.

65 ülkeden 665 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Kağıtsporlu 3 sporcu milli takım adına mücadele etti. 55 kilogramda Gülsen Demirtürk, Alman rakibini yenerek bronz madalya; 75 kilogramda Enes Bulut, Ukraynalı rakibini yenerek bronz madalya kazanıp kürsüde yer aldı. 67 kilogramda mücadele eden bir diğer sporcu Ekrem Altuner Yılmaz ise Japon rakibine bronz madalya maçında yenilerek turnuvayı 5. sırada tamamladı.