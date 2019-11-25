Kocaeli'nin kavşakları modern görünüme kavuşuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil alanlar Dairesi Başkanlığı Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Koca Yusuf ve Ergonekon Caddelerinin kesiştiği kavşağı yeşillendirdi. Ağaçlandırılan ve çim ekilen kavşak modern bir görünüm kazandı. 650 metrekarelik alanda yapılan çalışmalar kapsamında Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı 350 metreküp moloz çıkardı. Çıkarılan molozların yerine ekipler 450 metreküp toprak serimi yaptı. Alana ekipler tarafından otomatik sulama sistemi kuruldu.

Yeşillendirme çalışmaları kapsamında alana 7 adet süs elması, 6 adet süs eriği, 200 adet ateş dikeni, 426 adet altuni taflan, 500 adet nandina, 1 adet fenix, 42 adet top mazı, 6 adet keçi söğüdü ekildi. Alana tesviye yapılıp 60 kg çim tohumu atıldı. Tüm bu çalışmaların ardından 650 metrekarelik alan estetik bir görüntüye kavuştu.