Kocaeli'nin mavi bayraklı plaj sayısı 6'ya yükseldi

KOCAELİ (İHA) – Yapılan 33 kriterli değerlendirmeden başarı ile geçen Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı, Kocaeli'nin 6. mavi bayraklı plajı oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği çevre yatırımları, kentin bir zamanlar kokudan yaklaşılmayan denizlerine mavi bayraklı plajlar kazandırıyor. Kocaeli'nde yaşayan vatandaşların temiz denizlerde kulaç atması için sürdürülen çalışmaların meyvesi olarak kentteki mavi bayrak sayısı 6'ya yükseldi. Merkezi Danimarka'nın Kopenhag kentinde bulunan Uluslararası Çevre Eğitim Vakfının belirttiği 33 kriteri tamamlanarak Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı da mavi bayrak alan plajlar arasında yerini aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin temizlenmesi için yaptığı çalışmaların meyvesi almaya devam ediyor. Çevre yatırımları kapsamında İzmit Körfezi'nin çevresini İleri Biyolojik Arıtma tesisleri ile donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, atık suları arıtıyor. İzmit Körfezine atık suların akmasını engelleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ödül olarak ilk mavi bayrağını 2012 yılında Karamürsel Altınkemer Plajı ile aldı. Büyükşehir Belediyesinin bu başarısı her geçen yıl artarak devam etti.

5. bayrağı Kumcağız Halk Plajı almıştı

2013 yılında ikinci mavi bayrağını da Kandıra Cebeci Halk Plajı ile alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında üçüncü Mavi Bayrağını Kerpe Plajı, 2017 yılında dördüncü mavi bayrağını Bağırganlı Halk Plajı, 2018 Yılında ise beşinci mavi bayrağını Kumcağız Halk Plajı ile aldı. Bu yıl ise Kandıra Miço Koyu Kadınlar Plajı Mavi Bayrak aldı. Kocaeli'nde mavi bayraklı plajların sayısı 6'ya yükseldi.

Kandıra'nın en özel plajı

Kandıra ilçesinin en güzel plajlarından biri olan Miço Koyu Kadınlar Plajı bu yıl mavi bayrak aldı. 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde olan plajda kadınlara yönelik hizmetler veriliyor. WC, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizlik hizmetleri olan Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda engelli vatandaşlara yönelik de hizmetler veriliyor.

Mavi bayraklı kadınlar plajı

81 dönüm alan üzerinde sadece kadınlara yönelik olarak yapılan Miço Koyu, 2016 yazında kullanıma açılmıştı. Miço Koyu etaplar halinde kadınların özel yaşam alanı haline getirildi. Etrafı çevrilerek otopark, soyunma kabinleri, tuvalet, yürüyüş parkurları yapılan Miço Koyu Kadınlar Plajı'nda spor alanları, sosyal donatılar da bulunuyor. KOSKEM'e bağlı iki kadın cankurtaranın da görev yaptığı Miço Koyu Kadınlar Plajı, Türkiye'de çok az olan, mavi bayrağa sahip kadınlar plajları arasındaki yerini aldı.

Mavi bayraklar için önemli kriterler

Mavi bayrak almanın yanı sıra mavi bayrakları korumakta önem arz ediyor. Bu kapsamda Mavi Bayraklı plajlar önemli kriterlere sahip. Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılıyor. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulunuyor. Sahillerde su sporları ile yüzme alanı ayrılarak, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanıyor. Plajlar 33 kriter esas alınarak mavi bayrak veriliyor.