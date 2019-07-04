Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarına tam not

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin mavi bayraklı Altınkemer, Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Kadınlar Plajlarında yapılan kriter uygunluğu incelemeleri tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'nin hizmetine sunulan ve Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazanan Karamürsel'de Altınkemer, Kandıra'da Kerpe, Cebeci, Kumcağız ve Bağırganlı halk plajları ile Marmara'nın ilk mavi bayraklı Miço Koyu Kadınlar Plajında, uygunluk incelemesi yapıldı. Plajlara su kalitesi dışında güvenlik, temizlik, cankurtaran, engelli imkanları uygunluklarına yönelik denetimler yapıldı. Plajlar denetimlerden tam not aldı.

Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari, Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Doğan Karataş ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katıldığı Mavi Bayrak uygunluk denetimlerinde önemli kriterlere dikkat edildi. Bu kriterler; deniz suyu analizleri, çevre yönetimi, güvenlik ve donanımlar, çevre bilinçlendirme etkinlikleri başlıkları altında toplanıyor. 15 gün ara ile iki parametrede ve sezon süresince deniz suyu numunesi alınıp mikrobiyolojik düzeyde analizlerinin yapılması, plajda cankurtaran bulundurulması, su sporları ile yüzme alanının ayrılmış olması, engelli olanakları, plaj temizliği önemli kriterlerin bir kısmını oluşturuyor. Yapılan incelemeler sonucu “Mavi Bayrak” ödülü almaya hak kazanmış olan Altınkemer, Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı ve Miço Koyu Kadınlar Plajı 2019 yüzme sezonunda denetimden geçerli not almayı başardı.

Denetimlerin her yıl yapılan rutin denetim olduğunu ifade eden Mavi Bayrak Programı Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbar, “Mavi bayrağın, plajlar için 33 kriteri var. Bu kriterlerin gerçekte yerine getirilip getirilmediğini, plajların en yoğun dönemlerinde yerinde kontrol ediyoruz. Denetimlerde 4 ana başlığımız var. İlki can güvenliği ve hizmetler, ikincisi çevre yönetimi, üçüncüsü engelliler için olan olanaklar ve hepsinden önemlisi çevre eğitimi ve bilinçlendirme ile ilgili çalışmaları kontrol ediyoruz” dedi.

Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarının örnek olduğuna dikkat çeken Cebbari, “Kocaeli ile gurur duydum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile 2011 yılından beri çalışıyoruz. İlk başladığımız günden bugüne gelinen nokta çok çok farklı. Her şeyden önce halk olarak bir bilinç oluşturabilmişiz. Bir çevreci ve denetim gözüyle bakan bir kişi olarak her yıl Kocaeli plajlarındaki ilerlemeleri gördükçe mutlu oluyorum” diye konuştu.

Kocaeli'nin plajlarının farklı olduğunu belirten Cebbari, “Kocaeli'ni Akdeniz ve Ege'den ayıran çok önemli bir fark var. Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarının hepsinin halk plajı olması. Ücret ödeyerek girilmesinden ziyade herkese açık plajların olması ve bunların mavi bayrak standardında olması bir il için çok önemli. İkinci bir fark ise halk plajındaki temizlik standartları Kocaeli'nde çok ilerlemiş bir durumda. Bunun için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi TÜRÇEV'in yaptığı tüm programlara katılan bir belediye. Burada aldıkları eğitimi güzel bir şekilde uygulayarak sahaya yansıtıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çevreye ve plajlara gösterdiği özenli çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.