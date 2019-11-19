Kocaeli'nin su ihtiyacını karşılayan barajda su seviyesi yüzde 19'a geriledi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin içme suyunun karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'lara gerilemesi sonrası açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, bir haftadır Sapanca Gölü'nden su aldıklarını ve bir riskin olmadığını söyledi.

Kocaeli'ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı'nda 9.5 milyon metreküp su kaldı. Havadan görüntülenen Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin oldukça düştüğü gözlemlendi. Mevsimsel olarak barajda su seviyesinde azalma olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye (KBB) Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın, bir haftadır Sapanca Gölü'nden su aldıklarını ve bir riskin olmadığını söyledi.

Sapanca Gölü'nden 3 pompa ile su almaya devam ettiklerini ifade eden Büyükakın, “Bu tür kriz durumlarda şehrin susuz kalmaması maksadıyla Sapanca Gölü'nden Yuvacık Barajına döşenmiş bir hat var. 4 pompa ile gölden baraja su basılıyor. Şu anda 3 pompamız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Günlük 180 bin ton civarında suyu pompalarla Sapanca Gölü'nden baraja basıyoruz. Günlük 50 bin ton civarında da doğal olarak su geliyor. Böylelikle de şehrin günlük su ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Bir risk yok. Bu konuda vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını, her şeyin kontrol altında olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sapanca Gölü'nün üzerindeki 1 metrelik kısım bizim barajın tamamını dolduruyor” dedi.