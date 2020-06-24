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Kocaeli'nin ulaşım ağına nefes aldıracak projeler gerçekleştirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nun bir araya geldiği görüşmede, Kocaeli’nin ulaşım ağına nefes aldıracak projelerin hız kesmeden hayata geçirileceğinin altı çizildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun bir araya geldiği görüşmede, Kocaeli'nin ulaşım ağına nefes aldıracak projelerin hız kesmeden hayata geçirileceğinin altı çizildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli için çok önemli olan Kuzey Marmara Otoyolu, Kandıra Yolu, Körfez Limanı bağlantı yolları gibi konuları görüşmek üzere Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıda Kocaeli'nin ulaşım ağına nefes aldıracak projelerin hız kesmeden hayata geçirileceğinin altı çizildi. Ziyarette Körfez Limanı bağlantı yolları, Kandıra Yolu altyapı deplase giderleri, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatından dolayı zarar gören grup yollarının yapılması konularında görüş alışverişi yapıldı.


Genel Sekreter Balamir Gündoğdu görüşmede, Kocaeli için hayati önem taşıyan bu çalışmaların hız kesmeden devam ettiği ve en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunulacağı bilgisini aldı.

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