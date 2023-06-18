Kocaeli'nin uluslararası öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşıyor

Kocaeli'de üniversite okuyan uluslararası öğrenciler için “Hoşça kal Kardeşim” temalı mezuniyet programı düzenlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Dünyanın farklı ülkelerinden en başarılı 200 öğrencinin bir araya geldiği “Hoşça kal Kardeşim” temalı Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni düzenledi. Programda Kocaeli'nin uluslararası öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı.

“Burada, Dünya'nın 5'ten büyük olduğunu idrak ettik”

Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olan Hindistan'dan Hamdah Zahrath V. Maliyekkal, törende konuşma gerçekleştirdi. Türkiye'deki hayatını özleyeceğini dile getiren Maliyekkal, Türkiye'de aldığı eğitim sayesinde dünyanın her kıtasından arkadaş edinme fırsatı yakaladığını söyleyerek, Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Maliyekkal, “İlk geldiğimiz günden bu yana samimiyet ve hoşgörüyle bizleri dert edinmiş, bizleri sahip çıkmayı görev bilmiş insanlar ile karşılaştık. Burada Dünya'nın 5'ten büyük olduğunu idrak ettik. Ne diyordu Necip Fazıl; ‘Tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın.' Türkiye'den ayrılırken yine çok ağlayacağım ama korkudan değil, dostlarımı ve buradaki hayatımı özleyeceğim için" dedi.

Türkiye geniş bir coğrafyaya ulaştı

Dernek olarak atılan adımlar sayesinde uluslararası öğrencilerin Kocaeli'ye olan ilginin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nebi Karakoyun, ilk yıllarda az başvuru olurken, bu yıl dünyanın farklı ülkelerinden eğitim, emek ve azim ile ayrı düşmüş coğrafyalarla kucaklaşma hikâyesiyle uluslararası öğrenciler eğitim alıyor. Bunun da Türkiye'nin geniş bir coğrafyaya ulaştığının başlıca göstergelerinden olduğunu vurguladı. Sözlerine Başkan Büyükakın'ın selamlarını ileterek başlayan Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Dizdar ise Kocaeli'ndeki 3 üniversiteye dünyanın farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile aynı çatı altında bu olağanüstü renk cümbüşü, dünyada nadir görülen bir manzara olduğunu ve Türkiye vatandaşı olarak bundan gurur duyduğunu belirtti. Törende son olarak konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren, Kocaeli Üniversitesi'nden mezun olan uluslararası öğrencilerin ülkelerinde Türkiye'nin bir elçisi gibi olacaklarını ifade etti.

Protokol konuşmalarından ardından mezun öğrencilere plaket, Türk Bayrağı ve Başkan Büyükakın'ın veda mektubu verildi. Kep atma ve fotoğraf çekiminin ardından tören son buldu.