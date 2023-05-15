Kocaeli'nin yeni dönem milletvekilleri

Kocaeli'de kesin olmayan sonuçlara göre, TBMM'ye en çok milletvekili çıkaran isim AK Parti oldu. AK Partiden 6, CHP'den ise 4 isim, 28. dönemde mecliste söz sahibi olacak. İYİ Parti'nin Kocaeli'den tek milletvekili Lütfü Türkkan ve MHP'den Saffet Sancaklı da, bu dönemde meclisteki yerini korudu. 27. dönemde HDP Kocaeli Milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu ise 28. dönemde YSP çatısı altından Kocaeli Milletvekili oldu. Kocaeli'de ilk kez seçime giren Yeniden Refah Partisi de bir milletvekili çıkardı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, dün Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Kocaeli'de kesin olmayan sonuçlara göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) en fazla milletvekilini meclise gönderebilmek için yarışan partilerden Kocaeli'den en fazla milletvekilini AK Parti çıkardı. AK Parti'nin 27. Dönem Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır yeniden milletvekili olma hakkı kazanırken, Sadettin Hülagü ve Veysel Tipioğlu ise yeni dönem seçilen isimler oldu.

Kocaeli'deki diğer partiler arasında meclise en çok milletvekili çıkaran partilerden AK Parti'de, 1. sıra milletvekili Sadettin Hülagü, 2. sıra milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 3. sıra milletvekili Veysel Tipioğlu, 4. sıra milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, 5. sıra milletvekili Cemil Yaman ve 6. sıra milletvekili Sami Çakır, 28. dönemde mecliste söz sahibi olacak.

CHP'den 4 isim

Kocaeli'den 6 milletvekili çıkaran AK Parti'yi, 4 milletvekili sayısı ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip etti. CHP'den 1. sıra milletvekili Muhip Kanko, 2. sıra milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, 3. sıra milletvekili Hasan Bitmez ve 4. sıra milletvekili Nail Çiler, 28. dönemde meclisteki yerini alacak.

Türkkan yine mecliste

İYİ Parti'nin Kocaeli'den tek milletvekili Lütfü Türkkan ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Saffet Sancaklı da, bu dönemde meclisteki yerini koruyarak, yeniden milletvekili oldu.

Gergerlioğlu artık YSP çatısı altında

27. dönemde HDP Kocaeli Milletvekili olan Ömer Faruk Gergerlioğlu ise 28. dönemde YSP çatısı altından Kocaeli Milletvekili oldu.

İlk kez seçime girdi, bir milletvekili çıkardı

Kocaeli'de ilk kez seçime giren Yeniden Refah Partisi de bir milletvekili çıkardı. Yeniden Refah Partisi birinci sıra adayı Mehmet Aşıla, Kocaeli Milletvekili olarak TBMM'de söz sahibi olacak.

AK Parti milletvekilleri kimdir?

Sadettin Hülagü, 1959 tarihinde Erzurum'da doğdu. 1975 yılında Erzurum Lisesi Fen Bölümünden, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden Pekiyi derecesiyle mezun oldu. Başarılı bir kariyeri bulunan Hülagü, 2000 yılında profesörlüğe yükseldi. 2014-2022 yılları arasında 2 dönem Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nü yürüten Hülagü, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyeliği görevine atandı. İleri seviyede İngilizce bilen Hülagü, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Radiye Sezer Katırcıoğlu, 1965 yılında Malatya'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak yükseköğrenimini tamamladı. 25 ve 26. dönem AK Parti Kocaeli milletvekilliği yapan Katırcıoğlu, 27. dönemde yeniden seçildi ve görevini sürdürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili ebru sanatçısı olup uzun yıllar eğitici olarak çalışan Katırcıoğlu, evli ve 2 çocuk annesidir.

Veysel Tipioğlu, 1966 yılında Kars'ta doğdu. 1989 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan Tipioğlu, 1993-2003 yılları arasında Erzurum'da görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında Tuzla, Ümraniye ve Kadıköy'de İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. 2013 yılında 1. sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti. 2014-2016 yılları arasında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 2016-2019 yılları arasında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, 2019 yılından bu yana 18 Mart 2023'e kadar Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevini yürüttü. Tipioğlu, Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mehmet Akif Yılmaz, 1975 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini İzmit'te lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirerek yükseköğrenimini tamamladı. Refah Partisi Rize milletvekilliği yapan Şevki Yılmaz'ın oğlu olan Yılmaz, 25 ve 26. dönem AK Parti Kocaeli milletvekilliği görevini sürdürdü, 27. dönemde de yeniden seçildi. Mehmet Akif Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Cemil Yaman, 1970 yılında Ağrı'nın Hamur ilçesinde dünyaya gelen Cemil Yaman, 1975 yılında henüz 5 yaşındayken ailesiyle birlikte Kocaeli'nin Dilovası ilçesine taşındı. Tüm çocukluğu ve eğitim hayatı Dilovası'nda geçen Yaman, Dilovası Belediye Spor Kulübünde yöneticilik, birçok sivil toplum kuruluşunda üyelik, yöneticilik ve başkanlık gibi görevlerde bulundu. Gençlik yıllarında da aktif şekilde siyasette rol alan Yaman, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Sami Çakır, 1958 yılında Trabzon'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirerek yükseköğrenimini tamamladı. 26. dönem AK Parti Kocaeli milletvekili olarak görev yapan Çakır, 2018 genel seçimlerinde yeniden seçilerek 27. dönemde de Kocaeli milletvekili olarak seçildi. Sami Çakır, evli ve 3 çocuk babasıdır.

CHP milletvekilleri kimdir?

Muhip Kanko, 1965'te Tunceli'nin Hozat ilçesinde doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Kanko, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde eğitimini tamamladı. Kalp ve Damar Cerrahisi profesörü olan Kanko, geçtiğimiz yıllarda CHP İl Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Muhip Kanko, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili seçiminde CHP'den aday adayı olmak için istifa etti. Muhip Kanko, evli ve iki çocuk babasıdır.

Harun Özgür Yıldızlı, 1977'de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde doğdu. Ankara'da Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamlayan Harun Yıldızlı, üniversite yıllarında Sosyal Demokrat Hareketi (SDH) ile siyaset hayatına başladı. 2015 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Yönetimine giren Yıldızlı, 2 dönem üst üste CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Yıldızlı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Hasan Bitmez, 1969 Giresun Alucra'da doğdu. Mısır El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi mezunu Bitmez, Milli Gençlik Vakfı Başkan Yardımcılığı, Gebze İmam Hatipliler Derneği Başkanlığı yaptı, Refah ve Fazilet Partisi'nde görev aldı.

Nail Çiler, 1959 Muş'un Malazgirt ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik Bölümü mezunu Çiler, matematik öğretmeni ve iş insanı. Gebze Ticaret Odası Başkanlığı, Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Çiler, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Türkkan kimdir?

Lütfü Türkkan, 5 Şubat 1959 tarihinde İstanbul'da doğdu. Makedonya Türkü Üsküplü bir ailenin çocuğu olan Türkkan, Kabataş Erkek Lisesini bitirmesinin ardından İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Yüksekokulu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde ön lisans yaptı. 2011-2015 yıllarında MHP'den Kocaeli milletvekili olarak görev yapan Türkkan, İYİ Parti'nin kurucularından oldu ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde Kocaeli milletvekili seçildi. Türkkan, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Sancaklı kimdir?

Saffet Sancaklı, 27 Şubat 1966 yılında eski Yugoslavya'nın Tutin şehrinde doğdu. Gençlik yıllarında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü kazandı ancak Beşiktaş futbol kulübündeki futbol kariyeri nedeniyle üniversite eğitimi yarıda kaldı. 2009 yılında tekrar üniversite sınavına girdi ve Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü kazandı. Sırasıyla Kültürspor, Vefa, Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Sarıyer, Kocaelispor, Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Konyaspor'da forvet mevkiinde oynadı. Saffet Sancaklı, faal futbol yaşantısını 1998-1999 sezonunda Konyaspor'da bıraktı ve FIFA Futbolcu Menajerliği Lisansı aldı. Süper Lig'de toplam 130 gol atarak adını 100'ler kulübüne yazdırdı. 2007 Genel Seçimlerinde de MHP'den aday adayı olan Saffet Sancaklı, 28 Ocak 2011 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı bir tören ile MHP saflarında aktif siyasete atıldı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde ise MHP'den Kocaeli 1. sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve seçildi. Bu seçimlerin tekrarlanması sonucu Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde MHP'den tekrar aday gösterildi ve yeniden seçildi. Sancaklı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Gergerlioğlu kimdir?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2 Kasım 1965 tarihinde Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa'da tamamladı. Bursa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü. Eğitiminin ardından Iğdır Tecirli Sağlık Ocağı, Bursa Orhaneli Devlet Hastanesi'nde çalıştı. 1995 yılında TUS sınavını kazanarak uzmanlık eğitimine başladı. 2000 yılında Süreyyapaşa Göğüs hastanesindeki görevini bitirerek Göğüs hastalıkları ve Tüberküloz uzmanı oldu. 2018 Genel Seçimlerinde HDP Kocaeli Milletvekili seçilen Gergerlioğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Aşıla kimdir?

Mehmet Aşıla, 1961 yılında Çorum'da doğdu. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Aşıla, uzun yıllar toprak sanayi sektöründe bulundu. Refah Partisi ve Fazilet Partisi'nin çeşitli kademelerinde görevlerde bulunan Aşıla, Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi. Aşıla, evli ve 4 çocuk babasıdır.