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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu

Kocaeli’nin yüksek kesimleri şiddetli dolu yağışıyla beraber beyaza büründü.

Kocaeli'nin yüksek kesimleri şiddetli dolu yağışıyla beraber beyaza büründü.



Kocaeli'de yüksek kesimlerde dolu yağışı etkili olurken vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Başta Derince ve Körfez ilçelerinin kırsal mahalleleri olmak üzere kentin yüksek kesimlerinde dolu yağışı etkili oldu. Yer yer fındık büyüklüğünde yağan dolular Mayıs ayında etrafı beyazlara bürürken duruma şaşıran İshakçılar ve Sucalar köyündeki vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti.

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