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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele ekipleri yüksek kesimlerde görülen kar yağışına karşı yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önlüyor.


Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından Nisan ayında kar yağışı başladı. Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, Kartepe zirve yolu, Erikli Tepe Tabiat Parkı, Sultaniye, Umuttepe, Camidüzü, Pazarçayır, Aksığın, Tepecik, Nushetiye, Senaiye köylerinde yol açma ve tuzlama çalışması yaparak ulaşımın aksamasını önledi. Büyükşehir ekipleri karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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