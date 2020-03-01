Kocaelispor, 3 puanı seyirci rekoru ile aldı

Lig'deki seyirci rekorunu kırdı.

TFF 3. Lig 2. Grup karşılaşmasında Kocaelispor sahası Yeni Kocaeli Stadı'nda karşılaştığı Karşıyaka'yı 3-2 yenerek şampiyonluk yolunda avantaj sağladı. Ev sahibi yeşil-siyahlı takımın gollerini Talha Mayhoş, Yakup alkan ve Ali Han Tunçer atarken, misafir takım Karşıyaka'nın golleri ise Metin Peker ve Doğukan İnci'den geldi. 90+3'te Ali Han'ın golü ile galip gelen Kocaelispor, TFF 3. Lig'deki seyirci rekorunu da kırdı. Daha önce Erzurumspor ile Altay arasında oynanan maçta 27 bin 423 kişiyle kırılan rekor, Kocaelispor-Karşıyaka maçında 28 bin 250 taraftar ile egale edildi. Böylece TFF 3. Lig'de taraftar rekorunun yeni sahibi Kocaelispor oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 18 galibiyet 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Kocaelispor, 55 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. 2. lige çıkma yolunda hızla ilerleyen yeşil-siyahlılar, bir sonraki maçında deplasmanda Erbaspor ile karşılaşacak.