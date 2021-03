Kocaelispor-Ankara Demirspor maçının ardından

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Aklımızı avucumuzda tutalım” diye konuşurken, Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bülent Akan ise, “Hakemler herkese eşit olmalı. Art niyetli değiller ama yetersizler” dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadelesinde, kendi sahasında Ankara Demirspor'u 3-0'lık skorla mağlup eden Kocaelispor'un Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Akçay, “Müsabaka strateji maçlarından biriydi. Hem bizim hem de rakip için önemli dönemeç maçıydı. Bu müsabakalarda kalite teknik ve kalite oyundan daha çok sonucu ele geçirmek daha önem kazanıyor. Bizim anlayışımızda her ikisini birden uygulamak var. Bunun için sabırlı olmak gerektiğini demiştim. Play-off yolculuğumuz sürüyor. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

Kendisine skorun 3-0'a ulaştığı zaman genç oyuculara neden fırsat verilmediği sorulması üzerine Akçay, "Genç oyuncuların oynatılmasında bazen risk de vardır. Oyuncuları da kaybedebilirsiniz, oyunu da. Farklı şeyler de ortaya çıkabilir. Genç oyuncuların sağlıklı gelişmelerini sağlamak lazım. Ukalalık olmasın da bu konularda kendimizi bilgili görüyoruz. İnsanın kendini anlatması çok zor. Genç oyuncuların kazanımıyla ilgili tavır, zamanlama, stratejiyi düşünüyoruz. Bir an önce kazanmayı biz de çok isteriz. Çünkü bizde oradan geliyoruz. Bu konuda çok hevesliyiz. Böyle algılanmasını ve bize güvenilmesini bekleriz” diye konuştu.

"Aklımızı avucumuzda tutmamız lazım"

Oyuncular üzerinden kritik yapmanın, taktiğe saldırıda bulunmanın kimseye yararı olmadığını vurgulayan Akçay, "Biz teknik adamlarla tribündekilerin beklentileri arasında farklar vardır. Hiçbir zaman o bakış açılarıyla, paradigmalarıyla örtüşmeyiz. Onlara da saygı duyuyoruz. Onların ihtiyaçlarını da görsel olarak her zaman karşılaşmak isteriz. Ama biz oyuncular yerine takım üzerinden kritize edilmeyi isteriz. Batuhan'dan taktik olarak ne almamız gerekirse onu aldığımızı düşünüyorum. Zaman zaman da bazı görevler belki yine vereceğiz. Takımımızın yolculuğu ve nereye doğru gittiği konusunda destek ve sinerji oluşturmak lazım. ‘Eleştiriler olmasın' demiyoruz. Ama eleştirilerin bizim üzerimizden gitmesini daha doğru buluyoruz. Mesela bana ‘Sen antrenörlükten anlamıyorsun' diyebilirsiniz. ‘Sen değiştirmedin, şunu buraya koydun' diyebilirsiniz. Biz onları göğüsleriz. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Aldığımız parayı helal etmek, sadakatle, hiçbir hile, hiçbir etik sorun yaşamadan yolculuğumuzu sürdürmek istiyoruz. Toplumun yöneticisi var. Bizimle çok yakın temasta. Eğer yetersizliğimiz veya yanlışımız görülürse yöneticiler bizi zaten gönderecektir. Dolayısıyla burada sinerjiyi doğru, pozitif yaratalım ve yolculuğu bitirelim. Ondan sonra teraziye koyup tartalım. Gidersek gideriz, kalırsak kalırız. Ama birbirimize ve oyuncularımıza olan saygımızı sürdürelim. Çünkü bu oyunculardan başka oyuncumuz yok. Transfer de kapandı. Akılcı olmak lazım. Aklımızı avucumuzda tutmamız lazım. Taraftarımıza teşekkür ederiz, bizi her zaman destekliyorlar. Camiamıza ‘Biraz daha sabır' konusunu tekrarlayacağız. Çünkü başka şansımız yok. Her zaman daha iyiyi arıyoruz. Bize güvenmeleri gerek” şeklinde konuştu.

“Pasif ofsayt kuralını çok iyi işletti”

Hakemin pasif ofsayt kuralını çok iyi işlettiğini söyleyen Akçay, "Yan hakemin bayrağını kırması orta hakemin olaya çok daha hakim olduğunu gösterdi. Orada yan hakemin kısa bir zamanı beklemesi gerekiyordu. Bugün uluslararası müsabakalarda bayrağın erken çekilmemesiyle ilgili uyarı var. Sonra VAR'a gidilerek de ofsayt tespit edilebiliyor. Oyunun akışına çok fazla müdahale edilmemesi için. Oradaki bayrağı kırmasından sonra orta hakemin puanının çok yüksek olacağını düşünüyorum. Bu bir kuralın sağlıklı bir şekilde işletilmesiydi. Tebrik ediyorum. Penaltılar ise hakemin takdiridir. Penaltılarla ilgili herkes sabaha kadar yorum yapabilir. Sonuçta sahanın ve kuralların hakimi hakem vermiş. Ve bir de Gökhan'ı (Meral) tebrik etmemiz gerekiyor. Aut verilmesine rağmen müdahale ederek kornerin aleyhimize atılmasını sağladı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bizler dürüst yapıyı, dürüşt anlayışı futbolun içinde sürdürmeliyiz. Müsabakanın kazanılmasından daha çok oyuncularım ahlaklı ve etik davrandıkları için son derece mutluyum. Skordan daha çok beni bu mutlu etti” ifadelerini kullandı.

"Hakemler maçın önüne geçti"

Hakemlerin bütün takımlara eşit davranmadığını kaydeden Ankara Demirspor Teknik Direktörü Bülent Akan ise, “İyi başladığımız bir maç. Ofsayt pozisyonu, hakemin bayrak çektiği pozisyon, bütün dengelerin bozulduğu bir pozisyon. Kocaelispor'un buna ihtiyacı yok. Kocaelispor büyük camia, gücü, harcamaları, yatırımları ortada. Biz ise mütevazi bir kulübüz. İki takım da play-off potasında. Gönül isterdi ki keyifli bir maç geçsin ki ilk gol pozisyonuna kadar öyle geçiyordu. Maalesef hakemlerimiz verdiği veya veremediği kararlarla bugün maçın önüne geçtiler. İster istemez oyundan koptuk. Kocaelispor'u tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Maçlarda oyunun gidişatı belirleyici oluyor. Daha çok risk alıyorsunuz. 1-0 öndeyken farklı, 2-0 öndeyken farklı, 1-0 mağlupken farkı oynuyorsunuz. İster istemez risk aldığımız bir pozisyonda kalecinin elinden kaçırdığı bir top sonucunda ikinci penaltı. Oyun disiplininden koptuk. Futbolun doğasında bunlar var. Adaletli olmak lazım. 45.dakikada bizim stoperimiz Rahmi'ye atılan dirseği hakem görmüyor ama penaltı pozisyonunda rahatlıkla Kocaelispor'a çalabiliyor. Enteresan, düşündürücü. Umarım bunlar tekrarlanmaz. Biz hakemlerle oynayan takım değiliz. Mütevazi takımız. Kocaelispor'un da buna ihtiyacı yok. 3-0'dan sonra hamle yaptık. Dengeledik oyunu. 2 pozisyonumuz var. Gol olursa 3-2 olacak. Daha farklı şeyler olacak. O önemli değil ki. Sonuçta olmadı, atamadık. Atamayınca sonuç; 3-0 mağlupsunuz. Herkes neticeye bakıyor. Öyle iki tane penaltı üst üste çalındı ki hamle şansı bırakmadı. Biz hedeften şaşmayacağız. Hakemlerin bütün takımlara eşit olması lazım. Adı üstünde hakem; maçı yöneten kişi. Onun verdiği bir karar ya da görmediği bir pozisyon sonuca tesir edebiliyor. Art niyetli olduklarını düşünmüyorum ama yetersizler” ifadelerine yer verdi.