İhlas Haber Ajansı

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Kocaelispor aşkı hendek atlattı

Kocaelispor aşkına yollara düşen yüzlerce taraftar kucaklarında bebekleriyle dere üzerine kurulan derme çatma köprüden geçerek stada ulaştı.


Spor Toto 1. Lig'de Kocaelispor ile Manisa FK arasında oynanan karşılaşmaya gitmek isteyen taraftar birçok engeli aşmak zorunda kaldı. Alikahya Atatürk Mahallesi Akarsu Caddesi Kanalboyu mevkiinde stada giden bağlantı yolundaki çalışma sebebiyle yüzlerce taraftar derenin üzerine kurulan derme çatma köprüden geçerek Kocaeli Stadı'na ulaştı. Kucağın bebekleri, çocuklarıyla dereyi tam bir cambaz gibi geçmeye çalışan Kocaelispor tutkunları, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

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