Kocaelispor, Bryan Cabezas'ı 1 yıllığına kiralandı

Kocaelispor tarihinde ilk taraftar mağazası KS Store'yi yeni transferinin imza töreni ile hizmete açtı. Törende yeni transfer Bryan Cabezas ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kocaelispor tarihinde bir ilk olan ve taraftarların yıllardır beklediği Lisanslı Ürün Satış Mağazası olan Kocaelispor Store düzenlenen törenle birlikte resmen açıldı. İzmit Kent Meydanı'nda açılışı gerçekleşen mağazada açılış sonrasında İtalya Serie A takımı Atalanta'dan kiralanan 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Bryan Cabezas ile imzalar atıldı. Düzenlenen açılış ve imza törenine Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, Kocaelispor yönetim kurulu üyeleri, MHP Kocaeli İl Başkanı Yunus Emre Kurt ve taraftarlar katıldı. Açılışı gerçekleştirilen KS Store'da satışlar başladı.

“Takım vizyon sahibi olurken, kurumsallaşma adına da önemli bir kazanım sağlıyoruz”

Açılan lisanslı ürün satış mağazasının Kocaelispor'a vizyon kattığının altını çizen Başkan Engin Koyun, “Uzun yıllardan beri Kocaelispor taraftarımız bekleyiş içerisindeydi. 11 yıl önce bu ligde mücadele ediyordu 11 yıldan beri bir hasret vardı. Bu hasreti geçen yıl sona erdirdik. Artık 1. Lig'deyiz birinci lige çıkarken de yeni bir vizyon katmamız gerekiyordu takımımıza. Store ile ilgili bir çalışma yaptık arkadaşlarla. Gördüğünüz gibi şehrimizin en güzel merkezinde, eski valiliğin olduğu yerdeyiz. Burası kent meydanı, şehrimizin merkezi. Güzel bir mekan ve hizmet alanını takımımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu bir vizyondur aslında şu anda Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da olan ve Konyaspor'da bu konuda iyi. Onlarda olduğu gibi, bizim de vizyon kattığımızı düşünüyorum. Takım vizyon sahibi olurken, kurumsallaşma adına da önemli bir kazanım sağlıyoruz. İnanıyorum ki takım her gün hedeflerine giderken, store da amacına uygun hizmet etmeye devam edecek” dedi.

“Bu transfer takımımıza ciddi anlamda güç katacak”

Bryan Cabazas transferinin takıma güç katacağını ifade eden Başkan Koyun, “İnanıyorum ki bu transfer takımımıza ciddi anlamda güç katacak. Çok emek sarf ettik. Bayağı bir uğraştık en sonunda aldık. Ben Bryan'a hayırlı olsun diyorum. Ülkemize hoş geldin. Kocaeli ahde vefalı insanların kenti. Bu kente geçmişte futbol oynayan insanlar taraftarlar tarafından yıllarca övgü ile bahsedildi. İnanıyorum ki bir gün Bryan'da aramızdan ayrıldığı zaman aynı övgülere layık olacaktır. Referansları gayet iyi, önemli takımlarda futbol oynamış. Bu hafta belki yetişmeyebilir, yine hocamız karar verecek tabi ama haftaya inşallah formasını alıp Kocaelispor'u hak ettiği yere getireceğini ben ümit ediyorum” diye konuştu.

“Elimden geleni yapacağıma söz veriyorum”

Kocaelispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Cabezas, “Bu büyük camiaya geldiğim için çok sevinçliyim, başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek sarf etti bu transferin gerçekleşmesi için. Menajerime de çok teşekkür ediyorum, o da çok emek sarf etti. Bu büyük kulübün parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Hepimiz aynı hedef için buradayız. Kulübü bir an önce hak ettiği yere taşımak için buradayız. Ben de elimden geleni yapacağıma söz veriyorum” şeklinde konuştu.