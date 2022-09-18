Kocaelispor - Bucaspor maçının ardından

Lig'de 1-1 biten Kocaelispor-Bucaspor 1928 maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı yorumladı. Fırat Gül, taraftarın istifa çağrısına "Ne zaman, ne yapmam gerektiğinin farkındayım. Hiç kimse işin o tarafını düşünmesin. Kocaelispor şampiyon olmak zorunda" dedi.

Son dakikalarda yenilen golle 1-1 biten maçın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şampiyonluk hedefinden vazgeçmediklerini belirten Gül, "İkili mücadeleleri kazanan tarafın ayakta kalacağı bir maç olacağını öngörmüştük. Nitekim öyle oldu. Çok rahat kazanabileceğimiz maçtı. 1-0 öndeyken 2,3, belki daha fazla gol atabileceğimiz pozisyonlar bulduk. Üreten taraf bizdik. Ama sonuç itibariyle 1-1 kalıyorsunuz ve 2 puan kaybediyorsunuz. Bunun bir savunması yok. 33 maçımız var. Tüm maçlardan maksimum puan alarak inşallah hedefe gideceğiz. Zaman zaman böyle kayıplar olur. Dünyanın en iyi takımları kaybediyor, en iyi futbolcuları gol kaçırıyor. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Biz kesinlikle odaklandığımız hedeften vazgeçmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Farkındayım, bu takım şampiyon olmak zorunda"

Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Maçın kırılma anı; eğer ilk yarı 2-0 bitirebilseydik bambaşka format olacaktı. 1-0 rakibi hep oyunun içinde tutuyor. İkinci yarı Okan'ın direkten dönen şutu var, Tayfun karşı karşıya kaçırdı. Böyle şeyler olabilir. Şu süreçte yapılanma içindeyiz. Kalıcı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve kalıcı işler yapmak kolay değil. Ben şunun da farkındayım, bu takım şampiyon olmak zorunda. Bu hedefin dışında hareket etmiyoruz. Böyle atmosferlerde, bu tür oyunlarda kayıplar olabiliyor. Biz pozisyona giremeden 0-0 kalsaydık veya 1-1 kalsaydık o zaman ‘Bu takım umut vaat etmiyor' derdim. Ama şu an hem oynadığımız oyun, hem oyuncularımızın inancı bizi hedefe götürecek noktada"

"Skoru belli bir süre taşımanın oyununu oynadık"

İkinci yarı 75. dakikaya kadar rakip kaleye tehlikeli atak geliştirememeyi ise teknik adam Fırat Gül şöyle açıkladı:

"Oyuncu değişikliği yapmadan önce rakip topa biraz daha fazla sahip olmaya başladı. Onların topa sahip olma süresini kısaltmak, direncini kırmak için orta sahayı daha güçlendirerek ve dirençli hale getirerek cevap verdik. Aslında rakibe pozisyon, alan ve zaman vermedik. Duran top ve karambol top dışında top vermedik. Yüzde yüz kaçırdıkları bir pozisyon yok. Oynadığımız formatın dışında belli bir süre skoru dengede taşımanın oyununu oynadık. Aslında istediğimiz noktaya kadar da taşıdık. Sonraki oyuncu değişiklikleriyle skoru değiştireceğimizi de biliyorduk. Pozisyona girdik de, yakaladık da. Tam düşündüğümüz gibi oldu ama gol olmadı. Pozisyona girip de atamıyorsanız, bir şekilde rakip yarım pozisyondan böyle gol çıkarıyor. Yapacak bir şey yok. Bunlar futbolda olan şeyler, vazgeçmek yok. Önemli olan pozisyon üretebilmek"

Taraftarın istifa çağrısına açıklama

Taraftarın tepkisi ve istifa baskısıyla ilgili soruları da yanıtlayan Fırat Gül, "Taraftarımızın tepki göstermesi gayet doğal. Takımın galip gelmesini istiyorlar. Bizde onun için çalışıyoruz. Daha önce de söyledim. Bize kayıtsız şartsız belli bir süre destek olsunlar. Zaten biz bu işi yapamazsak herkes ne yapması gerektiğini bilir. Sıkıntı yok. Ne zaman, ne yapmam gerektiğinin farkındayım. Gerekli tecrübem de var. O yüzden hiç kimse işin o tarafını düşünmesin. Ama şu süreçte ‘Bu maçta şöyle mi olacak. Bu maçta böyle mi olacak?' Ben bir şekilde baskıyı emiyorum ama bazı futbolcularım belki etkileniyor. Tabii ki herkes Kocaelispor'un başarısını, Kocaelispor'un şampiyonluğunu istiyor. Ve hemen olsun istiyor. Farkındayım ama inandıklarımızdan vazgeçmeden, Kocaelispor oynadığı oyunun üstüne koyarak galip gelmeye başladığında bu atmosfer bambaşka noktaya gidecek. İki tane galibiyet gelince o baskı kırılır. Biz arka arkaya galip gelmeye başlayınca başka şeyler konuşacağız. Bu takım sezon sonunda inşallah mutlu sona ulaşacak. Sabır demiyorum. Çünkü sabır kelimesi artık antipatik hale geldi. Sabır, sabır. Sabır da onların da geçmişten gelen birikimleri var. Geçen seneki sonuçlar hafızalarda. Sabır kelimesini kullanmak istemiyorum. Gerçek Kocaelispor taraftarının bizi destekleyeceğini biliyorum. Onlara tek mesajım; bu takım şampiyon olacak. Bu süreçte bizle beraber olsunlar" dedi.

Cüneyt Dumlupınar: "Biz şampiyon olmak istiyoruz"

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar ise "Bucaspor olarak şampiyon olmak istiyoruz. İçeride, dışarıda bütün maçlara galibiyet parolasıyla hazırlanıyoruz. Bugün son dakikalarda bulduğumuz golle maçı berabere bitirdik. Mutlu muyum? Değilim. Ama tabii ki Kocaelispor gibi, bizimle aynı hedefteki, şampiyonluğa oynayan takıma karşı maçı mağlubiyetten berabere bitirmek yine de sevindirici. Oyunun ilk yarısında telaşlı başladık. Maçın başında buldukları golle Kocaelispor 1-0 öne geçti. Golden sonra bütün oyunun hakimiyeti bizdeydi. İlk yarı 2 tane net pozisyonumuz vardı. İkinci yarı daha ofansif 4-4-3-2 dizilişiyle sahaya çıktık. Oyunun yine hakimiydik. Oyunun kırılma anları oldu. Okan'ın direkten dönen topu oldu, kendi kaptırdığımız topta karşı karşıya kaçırdılar. Maçı kaybedebilirdik de. Ama maçın başından sonuna kadar savaşan, mücadele eden, kaybetmeyi kabul etmeyen, arzulu, iştahlı bir Bucaspor vardı. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Bundan sonraki maçlarında da Kocaelispor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.