Kocaelispor, Cihat Çelik'i renklerine bağladı

Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihat Çelik'i 2+1 yıllığına renklerine bağladığını resmen duyurdu.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Cihat Çelik'i transfer ettiğini açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Cihat Çelik ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. Son olarak geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor forması giyen deneyimli oyuncu, çıktığı 35 resmi maçta 11 kez ağları havalandırdı. Cihat Çelik, Kocaelispor'un transfer sezonu boyunca kadrosuna kattığı 13. isim oldu.