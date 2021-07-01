Kocaelispor, Diogo Alexis ve Atilla Turan'ı renklerine bağladı

Lig takımlarından Kocaelispor, Türk asıllı Portekiz stoperi Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak ve sol bek oyuncusu Atila Turan ile sözleşme imzaladı.

Portekiz 2. Ligi takımlarından UD Vilafranquense'nin Türk asıllı Portekiz stoperi 27 yaşındaki Diogo Alexis Rodrigues Coelho Özçakmak ve Geçen sezon Ankaragücü'nde top koşturan sol bek oyuncusu, 29 yaşındaki Atila Turan'ı renklerine bağladı. Diogo Alexis ile 1+1 yıllığına anlaşan Kocaelispor, Atilla Turan ile de 2 yıl için sözleşme imzaladı.

"Çok iyi bir transfer"

Atilla Turan'ın önemli bir futbolcu olduğunu ifade eden Engin Koyun, "Atilla kardeşimizin bugüne kadar oynadığı takımlara sağladığı katkı ortada. Daha büyük bir katkıyı inşallah Kocaelispor'umuza sağlayacağımızı ümit ediyorum. Kendisini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çok iyi bir transfer olduğunu söylüyorum. Biz kendimizi şanslı hissediyoruz. Kocaelispor gibi bir camiaya geldi" dedi.

"Aramızda mutlu olacaksınız"

Yabancı futbolculara, "Neden Kocaelispor?" sorusunu sorduğunu dile getiren Başkan Koyun, "Onlar da, 'Kocaelispor taraftarı için' diyorlar. Büyük bir camia ve ilk tercihleri bu. Camiamız için, sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Atilla kardeşimize ve ailesine hayırlı olsun diyorum. Kocaeli de mutlu olacaksınız. Atilla için söylediklerim, Diogo Alexis içinde geçerli. Diogo Alexis de Atilla'nın unsurunu taşıyor. Bize önemli katkı sağlayacak. Bütün yurt dışından gelen transferlere, 'Bu şehir vefalı, büyük taraftarı var' diyorum. Sizin için de hayırlı olmasını diliyorum. Aramızda mutlu olacağınızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kocaelispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Atilla Turan, elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti. Turan, "Başkanıma da bana güvendiği için teşekkür etmek istiyorum. Elimden geleni yapacağım. Kocaelispor'u hak ettiği yere hep beraber taşıyacağız, Süper Lig'e çıkaracağız" dedi. Diogo Alexis ise Türkiye'nin kendisi için özel bir ülke olduğunu belirterek, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Öncelikle Türkiye'ye geldikten sonra Kocaeli hakkında çalışma yaptım ve taraftarları beni çok etkiledi. Bana ilk söylenen şey kulübün süper lige çıkacağıydı. Bu da beni çok heyecanlandırdı" ifadelerini kullandı.