Kocaelispor - Diyarbekirspor maçının ardından

Kocaelispor'un Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ettiği TFF 2. Lig karşılaşmasının ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül basın toplantısında maçı değerlendirdi. Fırat Gül, "Normalde ben hiçbir zaman mazeret üretmedim. Öyle bir yapım da yok. Ancak 8-9 oyuncumuz bir haftadır hasta. 5-6 tanesi son birkaç günü ağır geçirdiler salgın yüzünden. Oyuncularımız son gün bile serum takviyesi aldılar. Öyle sıkıntılı bir süreçteydik. Oyunun fiziksel tarafından bu nedenle biraz düşük kaldık. Olabilir. Sonuç itibariyle 3 puan almamız çok önemliydi ve bu maçı geçmemiz bizim için kritik ve hayati noktaydı. Yarış devam ediyor, önümüze uzun bir lig var. Böyle sıkıntı dönemlerde maçlardan 3 puan çıkarmak çok kıymetlidir" dedi.

"Sonuca giderken takım oyunundan biraz uzaklaştık"

Fırat Gül, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Sonuçta karşımızda da bir şeyler yapmaya çalışan rakip vardı ama bizim için esas olan bugün maçın skorunu lehimize bitirmekti. Bugün 3 puan aldık. Maçla ilgili konuşulabilecek çok şey var. Maçın başında skoru açabileceğimiz fırsatlarımız vardı. Sonuca giderken takım oyunundan biraz uzaklaştık. Bireysel anlamda sonuca ulaşmak istedik. Bu biraz oyunsal anlamda sıkıntılıydı. Bunun dışında oyuncularımın kazanma isteği iyiydi. Bunun dışında maçı iyi bir şekilde bitirdik. Sonuç itibariyle 1-0 da 3 puandır. Şampiyonluklar böyle maçlardan geçer. Rakibin kaybedecek bir şeyi yok. Beraberlik onlar için altın değerindedir. Buraları iyi geçmek lazım. Bugün de takımımı gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum"

"Çok zor şartlarda sahaya çıktık"

Fırat Gül, son dakikalarda rakibe verilen pozisyonla ilgili soruları da cevapladı. Gül, "Takım olarak biraz düşüktük bugün. Konsantrasyonumuz istediğimiz seviyenin altında kaldı. Maça iyi başladık, istediğimiz seviyedeydik. Skoru açabilirdik ama 1-0 devam etti. Rakip çok tehdit etmedi. Bu bize özgüven verdi. Buralarda biraz oyundan düştük. Özellikle son bölümde tehlikeli atak yedik. Başka bir sonucu da konuşuyor olabilirdik ama galip geldik. Bundan sonraki maçlarda inşallah daha dinlenmiş, daha sağlam, daha sağlıklı takımla çıkacağız. Sezon başından beri hiç bu tür şeyler demedim. Kaçırdığımız gollerden, penaltılardan sonra bile mazeret sunmadım ama bugün çok zor şartlarda sahaya çıktık. 3-4 gündür serum alan oyuncularımız vardı. Oyunumuzu çok etkiledi. Oyun içinde çok net hissettim. Dinamik oyuncuları oyuna atarak eksikliği kapatmaya çalıştık. Sonuç itibariyle 1-0 çok yakın bir skor. Rakip de bir puan alabileceğine inanıyor. Biraz daha iştahlı oynadılar. Bugünkü maçın özelinde farklı bir atmosferde oynadık. Bugün normal maç oynamadık biz. Bir hafta boyunca ne yaşadığımızı bir Allah biliyor" diye konuştu.

"Hastalık Hatay dönüşünde başladı"

Bazı sporcuların hastalığı ağır geçirdiğini ve yaklaşık 4 gün tedavi gördüklerini ifade eden Gül, "Mehmet Yılmaz hastaydı. Samed hastaydı, Okan hastaydı, Tayfun hastalıktan yeni çıktı, Alpay hastalıktan yeni çıktı. Mazeret olarak söylemek istemiyorum ama bunu bilmezseniz sahada olanları başka şekilde yorumlarsınız. Oyuna alamadığımız oyuncular içinde de hastalarımız vardı. Hatay dönüşünde başladı. Düne kadar devam etti. Hafta sonuna toparlarız diye düşünürken bazıları cuma günü hastalıkta zirve yaptı. En ağır gününü geçirdi. Bugün oynayan bütün oyuncularımız kıymetli, performans vermek için çaba sarf etti. Sol ayaklı bir oyuncunun eksikliğini hisseder misiniz, hissedersiniz. Cihat gibi bir oyuncunun eksikliğini hisseder misiniz, hissedersiniz. Kendi hamleniz eksiliyor. Yine belki bu 11'le çıkarsınız ama hamleniz eksilir" şeklinde konuştu.

"Taraftara hareket çekmedim, ‘Kazandık' dedim"

Oyunu beğenmeyen taraftarın ‘istifa' çağrısı ve maç sonu tribünlerle paylaştığı galibiyet hareketinin yanlış anlaşılmasıyla ilgili olarak da Fırat Gül, “‘Kazandık, kazanmaya devam edeceğiz' dedim, bu şekilde kollarımı kaldırarak. Ayrıca istifa konusunda da stadın tamamı tepki vermedi. Tabii ki tepkiler de olacak. Takımlarını daha önde bassın istiyorlar. Bugün istediğimiz gibi yapamadığımız için kötü görüntü verdik. Taraftarımızın da böyle tepkisi vermesi normal. Biz yılmadan işimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu takım şampiyon olacak. En başta ne söylediysem aynı noktadayım. Taraftara hareket olabilir mi, bu mümkün mü?" diye konuştu.

"Yıldızımızın barışmadığını düşünmüyorum. Bunlar algı"

Taraftarın birçok maça istifa etmesini istemesi ve yıldızlarının neden barışmadığıyla ilgili olarak ise teknik direktör Gül, şöyle konuştu:

"İstifa çağrısı her maçta olmadı. İlk 5 maçta oldu. Sonrasında birkaç maçta daha oldu. Taraftarla yıldızımızın barışmadığını düşünmüyorum. Bu şekilde algı yapılmak isteniyor. Bana çok büyük destek veren taraftar da var. Bugün iyi oynadık diye oyunu savunmuyorum. İstediğimizi veremedik. Daha farklı maç olabilirdi. Skoru açamadığımız ve son bölümde oyundan düştüğümüz için bu tepkiler olabilir. Vasat oyunlardan sonra, istenileni alamadığınız oyunlardan sonra bunlar olabilir. Yılmak yok, teslim olmak yok. Her şeye rağmen yapacağız. Şampiyon olacağız. Kimse de engelleyemeyecek. Beni isteyen de var, istemeyen de. Bu da gayet normal. Yönetimle ilgili de aynı şey geçerlidir. Çoğunluk istiyordur, azınlık istemiyordur. Ben bunlara yanıt vermeye devam edersem konu başka yere gidecek. Bunlara hiç gerek yok. Şampiyonluk yarışına devam ediyoruz. 34 puandayız. Rakibimizle çekişmeye devam ediyoruz. Pes etmeyeceğiz. Kazanmaya devam edeceğiz. Şu an tek formülümüz bu. Başka hiçbir şeye yoğunlaşmayacağım. Sahanın içinde kalacağım, oyuna odaklanmaya devam edeceğim. Bugün farkı açsak bunları konuşmuyorduk. Oyuna tepki vardı. Bugünkü oyundan ben de memnun değilim. Ne yapalım yani? Pes mi edeceğiz. Şampiyonluk yarışı devam ediyor"

"Mesaimin yüzde 90'ı saha içine vereceğim"

Karacabey deplasmanıyla ilgili olarak da değerlendirme yapan Fırat Gül, "Hafta hafta gidiyoruz. Bu hafta rakibimizi derinlemesine analiz ettikten sonra nasıl oynayacağımıza, kiminle oynayacağımıza karar vereceğiz. Zor maç olacak. Her maçın kendi dinamikleri var. Her şeyden önce rakip farklı. Farklı profilde oyuncular var. Bütün takımların amacı, hesabı var. Bizim de kendimize göre hedefimiz var. Zor maç olacak ama hedefimiz şampiyonluk ve buna odaklanmış durumdayız. Mesaimin yüzde 90'ını sahanın içine vereceğim. Sahanın içinde maç kazanılıyor. Sahanın dışında maç kazananı görmedim. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz" sözlerine ekledi.

Diyarbekirspor Teknik Direktörü Zafer Şahin ise toplantıya katılmadı.