Kocaelispor doludizgin

Lig'de 9 hafta geride kalırken, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay idaresindeki Kocaelispor 16 puanla beşinci sırada yer alıyor. Keçiörengücü deplasmanından da galibiyetle dönen Kocaelispor, üst üste galibiyet serisini 4 maça çıkarırken toplamda 5'inci galibiyetini aldı.

2020-2021 sezonu sonunda Lig'e çıkma başarısı gösteren Kocaelispor'da yüzler gülüyor. Sezona 18 yeni transferle başlayan yeşil-siyahlı ekip, 14 oyuncusuyla da yollarını ayırmıştı. Takımın, son dönemdeki form grafiği dikkat çekiyor. Körfez ekibi, sezona kendi evinde Ümraniyespor mağlubiyetiyle başlamış ve ardından Ankaragücü deplasmanından da beraberlikle dönmüştü. Kocaelispor beklenen başlangıcın uzağında kalarak, lige son sıralardan giriş yapmıştı. Üçüncü hafta oynanan Samsunspor maçında ilk galibiyetini alan ekip, dördüncü hafta bu kez de Bolu deplasmanından mağlubiyetle dönmüştü.

Yeşil siyahlılar, beşinci hafta kendi evinde Balıkesirspor'u ağırlamış ve henüz ilk devrede 3 gol bularak göz doldurmuştu. Kocaelispor, bay geçilen altıncı haftanın ardından üst üste Tuzlaspor, İstanbulspor ve Keçiörengücü maçlarından galip ayrılmayı bildi. Böylece toplamda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti olan Kocaelispor, 9 haftada oynadığı 8 maçın ardından 16 puana ulaştı. Yeşil siyahlılar, ligin 10. haftasında kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Öte yandan, yeni transferlerden Dino Ndlovu, 6 gollük performansıyla dikkatleri çekerken, 7 gollü Ankaragücü santrforu Eren Derdiyok'un ardından gol krallığında da ikinci sırada bulunuyor. Ndlovu ile birlikte geçen sezondan beri takımın önemli ismi olan Benhur Keser de 2 gollük katkısıyla iyi performansını sürdürüyor.

Dokuz haftada oynadığı sekiz maçın sonunda rakip filelere 8 gol gönderen Kocaelispor, kendi ağlarında ise 7 gol gördü. Ligin en az gol atan 4 takımından biri olan yeşil siyahlı ekip, aynı zamanda en az gol yiyen 4 takımdan biri konumunda bulunuyor.