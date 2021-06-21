Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez toprağa verildi

Cenaze töreni ise yoğun katılım ile gerçekleştirildi.

Kocaelispor ve Kartepe Belediyesi eski belediye başkanı Hüseyin Üzülmez, yaklaşık 1 yıldır mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düştü. Hastalığı sebebi ile Kocaelispor başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan ve uzun süredir İstanbul'da tedavi gören Üzülmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Üzülmez için Kartepe Arslanbey Şevkatiye Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, milletvekilleri, ilçe belediyelerinin mevcut ve eski başkanları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Üzülmez'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hüseyin Üzülmez, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Şevkatiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.