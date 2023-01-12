Kocaelispor formasını Mustafa Destici'ye götürdüler

Yaklaşan seçimler öncesi, Büyük Birlik Partisi Kocaeli Heyeti, Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Heyet, Destici'ye Kocaelispor forması hediye etti.

Yaklaşan genel seçimler öncesi Büyük Birlik Kocaeli il Başkanı Kaan Şengil, Alperen Ocakları il Başkanı Cüneyt Engin ile BBP Kocaeli il Koordinatörü Metehan Küpçü, Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret etti. BBP Kocaeli heyeti, Genel Başkan Mustafa Destici ile seçimleri ve yapılacakları konuştu. Kocaeli teşkilatının son durumu hakkında bilgi alan Destici, seçim çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'ye Kocaelispor forması hediye edildi.