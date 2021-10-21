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Kocaelispor galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor

TFF 1.

Lig'de son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlerle üst sıralara yükselen Kocaelispor, hafta sonu oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor.


Lig'de geride kalan 9 haftada 16 puanla beşinci sırada bulunan Kocaelispor, hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği maçına galibiyet parolası ile çıkacak. Ligde oynanan son 4 maçından galibiyet ayrılan yeşil-siyahlılarda takım içinde oluşan havanın bozulmaması amacıyla Gençlerbirliği'ni maçında da galibiyet serisinin sürdürülmesi hedefleniyor. Geriye kalan haftalarda bir haftayı bay geçen yeşil-siyahlı ekibin 24 Ekim Pazar günü saat 19.00'da seyircisinin önünde Gençlerbirliği'ni ağırlayacağı maçta Oğuzhan Aksu düdük çalacak.


Kocaelispor'da çapraz bağ sakatlığı geçiren Hasan Hatipoğlu haricinde eksik bulunmuyor. Atila Turan ise 3 sarı kartla ceza sınırındaki tek oyuncu olarak görünüyor. Kendi seyircisi önünde oynayacak olan yeşil-siyahlıların en önemli gol silahının ise takımın en golcü oyuncusu olan Dino Ndlovu olması bekleniyor.

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