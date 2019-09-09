Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark, Kocaeli Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda karşılaşacak olan Kocaelispor-Gölcükspor maçı için ek otobüs seferi koydu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş., 10 Eylül Salı günü saat 18.30'da Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda karşı karşıya gelecek olan Kocaelispor-Gölcükspor maçına ek otobüs seferi koydu. ‘Kent derbisi' olarak nitelendirilen maç için düzenlenen otobüs seferleri birçok noktadan kalkarak, vatandaşların stadyuma ulaşımını sağlayacak. Vatandaşları mağdur etmemek için stadyuma en uzak ilçelerden biri olan Karamürsel'den toplamda 3 sefer gerçekleştirilecek. Karamürsel'den saat 16.45 ve 17.00'da hareket edecek otobüsler sırasıyla Gölcük - Değirmendere - Başiskele - ve son olarak da Kocaeli Stadyumu'na ulaşacak.

Körfez bölgesinden de Karamürsel'de olduğu gibi toplamda 3 sefer ile taraftarların Kocaeli Stadyumu'na ulaşımı sağlanacak. Hereke merkezden saat 17.00'da hareket ederek bu bölgede ikamet eden futbolseverler doyasıya futbol keyfiyle buluşacak. Saat 16.30, 16.40 ve 16.50'de Kirazlıyalı merkezden hareket edecek otobüsler Körfez, Derince, İzmit ve son olarak da Kocaeli Stadyumuna gelerek taraftarların ulaşımı sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin Akçaray kapısından ise 15KS hat koduyla ring seferleri düzenlenecek. Taraftarlar otogar bölgesine tramvayla gelerek, saat 17.00'den itibaren ring seferi gerçekleştirecek 15KS numaralı hatla stadyuma erişim sağlayacak.