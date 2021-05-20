Lig Beyaz Grup Play-Off yarı final mücadelesi Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı, tribünlerde kişi sayısının fazla olması sebebiyle 15 dakika geç başladı.

Lig Beyaz Grup Play-Off yarı final mücadelesi Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı 15 dakika geç başladı. Tribünlerde müsaade edilenden fazla sayıda kişi olduğunu tespit eden TFF temsilcisi, sahaya çıkan takımları tekrar soyunma odasına göndererek maçı başlatmadı. Tribünlerde gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında, takımlar yeniden sahaya çıkarak başlama saatinden 15 dakika sonra maça başlayabildi.