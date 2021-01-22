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Kocaelispor kadrosunu Musa Nizam ile güçlendirdi

Misli.

com 2. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Süper Lig tecrübesi bulunan ve son olarak Akhisarspor forması giyen Musa Nizam'ı renklerine bağladı.


2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve Antalya'daki kampta hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli temsilcisi, Antalyaspor, Denizlispor, Trabzonspor, Gaziantepspor ve son olarak da Akhisar Belediyespor'da forma giyen 31 yaşındaki Musa Nizam ile anlaştı. Nizam, anlaşmanın ardından Kocaelispor'un kampına katılarak çalışmalara başladı.


Öte yandan ligin ilk yarısında Akhisarspor formasıyla 13 maça çıkan Nizam, bin 98 dakika sahada kalırken, 1 de gol kaydetti.

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