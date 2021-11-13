İhlas Haber Ajansı

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Kocaelispor, Karagümrük provasından mağlubiyetle ayrıldı

Dünya Kupası Eleme Grupları maçları dolayısıyla liglere verilen arada Kocaelispor, Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı.

Bol gollü geçen mücadele Karagümrük'ün 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.


Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında, henüz ilk 15 dakikada Borini (2) ve Tunay Torun'un golleriyle Karagümrük 3-0 öne geçmeyi başardı. Kocaelispor ise erken reaksiyon vererek Diop ve Bahattin Köse'nin golleriyle 40'ıncı dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.


İkinci yarıda ise Körfez ekibi 77'nci dakikada Pereira'nın golüyle maçı 3-3'lük beraberliğe taşıdı. 85'inci dakikada ise Salibur son sözü söyledi ve maç Karagümrük ekibinin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

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