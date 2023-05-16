Kocaelispor-Kastamonuspor maçının ardından

Lig'de son iç saha maçında taraftarına şampiyonluk hediye eden Kocaelispor'un 2-1 kazandığı Kastamonuspor maçının ardından teknik direktörler ve futbolcular karşılaşmayı değerlendirdi.

Kocaelispor'un 2-1 galibiyetiyle ve matematiksel şampiyonluğuyla sonuçlanan Kastamonuspor maçının ardından teknik direktörler maçı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Son periyotta skor almamız gereken maçlardan biriydi. Buradan aldığımız puan bizi şampiyonluk yapacaktı” derken toplantıyı basan futbolcular Fırat Gül'ün başından aşağı su döktü ve ardından hep birlikte şampiyonluk kutlaması yapıp tezahüratlarda bulundu.

“Kocaelispor bir daha 2. Lig'de kupa kazanmak zorunda kalmayacak”

Şampiyonluk sevincinin ardından toplantıya devam eden Fırat Gül, “Kocaeli şehrinin özlediği günlerden biri. Güzel bir gün. Ama vatani görevini yapmakta olan askerlerimiz, polislerimiz zor şartlar altında bizi korumaya çalışırken şehit oldular. Kutlamaları iptal ettik. Allah hepsine rahmet eylesin, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bize gelirsek; bir söz vermiştik. ‘Şampiyon olacağız' demiştik. Sözü yerine getirdik. Bu bizim için her şeyden önemliydi. Bu kupa Kocaelispor'un ikinci ligdeki son kupası olacak. Bir daha 2. Lig'de kupa kazanmak zorunda kalmayacak. Yukarı doğru ivmelenmiş Kocaelispor olacaktır bundan sonra. Teknik ekip, personelimiz, yönetimimiz, futbolcu grubumuz, birlikteliğin sonucu olarak şampiyonluk yaşadık. Başta Engin Koyun olmak üzere yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Bu şehir bu kupayı hak etti. Getirdiğimiz için ne mutlu bize” dedi.

“Taraftarımız alt liglerde çok zaman geçirdi, yıprandı”

Sezon boyunca birçok maçta taraftarın tepkisini alan Fırat Gül bu konuda ise, “Taraftarımız alt liglerde çok zaman geçirdi, yıprandı. Onlar ne dese haklı. Takımlarını galip ve şampiyon görmek istiyorlar. Onlar açısından konu tartışmaya kapalı. Ben her gördüğüm taraftarımıza kupayı getireceğimi hep söyledim. Zaman zaman düşüşlerimiz, sakatlıklar ve çıkışlarımız oldu. Ama Kocaelispor taraftarı hak ettiği kupayı aldı. Geçen yıldan sonra başka seçeneğimiz yoktu. Kupayı onlara getirdiğimiz için mutluyuz. Bugün hakikaten özlenen Kocaelispor taraftarı kapalısıyla, açığıyla, locasıyla gerçekten çok güzeldiler. Karnaval havasında maçı izlediler ve bize destek oldular. Kocaelispor denildiğinde ilk akla gelen şampiyonluk, camia ve taraftardır. Bugün o tribünlerden örnek izledik. Hak ettikleri kupayı onlara hediye ettik” diye konuştu.

“Ankara maçında da 3 puana talibiz”

Ligin son maçına ve gelecek sezona dair sorulara da yanıt veren teknik direktör Fırat Gül, “Gelecek sezonla ilgili şu an konuşmak istemiyorum. Hak ettiğimiz şampiyonluğun mutluluğunu yaşamak istiyorum. Mutluluğun tadını çıkarma zamanı. Ve her zaman üç puana talibiz. Ankara maçında da 3 puana talip olarak oynayacağız” sözlerini kaydetti.

Levent Eriş: “Kocaelispor, Anka kuşu gibi küllerinden doğdu”

Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş ise maçtan sonra şu sözleri kaydetti:

“Canı gönülden tebrik ediyorum. Sonuna kadar hak ettikleri şampiyonluk yakaladılar. Söylenecek sözün olmadığı bir camiadan bahsediyoruz. Bir futbol adamı olarak her ferdini tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Bizler önümüzdeki senenin planlamasını yapmaya çalışıyoruz. Diğerleri pırıl pırıl, gencecik çocuklar. Gayet de güzel mücadele ettiler. Çocuklarımızın bazılarından umutluyum. Seneye Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz. Bunu sözde bırakmayacağız. İcraata dökmek istiyoruz. Tıpkı bugün Kocaelispor'un yaptığı gibi. Kocaelispor Anka kuşu gibi küllerinden doğdu. Doğuştan futbol şehri. Biz de inşallah Kastamonu'yu futbol şehri haline çevirmeye çalışıyoruz. Umut ediyorum hak ettiği yere getiririz.”

Gökhan Değirmenci: “Mutlu sona ulaştık”

Kocaelispor kalecisi Gökhan Değirmenci, “Kocaeli'ye kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz. Sezon başı geçen yıldan dolayı olumsuz bir hava vardı. Geldikten sonra devam eden travmayı gördük. Tek çaremiz vardı; şampiyon olmak. Haricinde hiçbir şey bizi başarılı yaramayacaktı. Mutlu sona ulaştık. Çok mutluyuz. Kocaelispor'un yeri açısından; biz şampiyon yapacağız ama yine bir şey yapmış olmayacağız. Kocaelispor'un yeri Süper Lig. Biz bir adımı daha attık. Doğru hamle ve transferlerle önümüzdeki yıl Kocaelispor'un hedefi şampiyonluk olacaktır. Birlikte olduğumuz zaman daha kolay olduğunu gördük. Sezon başında çok destek alamadık. Son haftalara doğru bu desteği de sağladık. Birinci sıraya yerleştiğimiz andan itibaren oradan hiç düşmedik. Kocaeli'ye armağan olsun” diye konuştu.

Tayfun Aydoğan: “Hiç pes etmedik. Sonuna kadar hak ettik”

Kocaelispor'un başarılı oyuncusu Tayfun Aydoğan, “Uzun bir süreç. 35 hafta oldu. İlk haftadan son haftaya kadar inanılmaz mücadele vardı. Hiçbir zaman pes etmedik. Birlik ve beraberliğimizi koruduk. Zor süreçlerin üstesinden gelmesini bildik. 35 haftanın ekmeğini bugün aldık. Herkesin ayağına, yüreğine sağlık. Herkesi tebrik ediyorum. Kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz. Sonuna kadar hak ettik” ifadelerini kullandı.

İlyas Kubilay Yavuz: “Çok özel bir şampiyonluk”

Futbolculardan İlyas Kubilay Yavuz, “Hikayesi çok uzun ve yorucu sezonun ardından şampiyon olmak çok kıymetli. İnanılmaz bir duygu yoğunluğu var içimizde. Çok eleştirildiğimiz zamanlar da oldu. Ama takım birbirine güvendi. İnancımızdan hiç vazgeçmedik. İnanç ve takımın birlikteliği bugün şampiyonluğu getirdi. Çok özel bir şampiyonluk. Ömrümüzün sonuna kadar unutmayacağız. Kocaelispor camiası inşallah hak ettiği yere gelir. Bu yolda emeğimiz olduğu için kendimizle gurur duyuyoruz” dedi.

Mehmet Sak: “Şampiyonluklar kolay gelmiyor”

Mehmet Sak, “Şampiyonluklar kolay gelmiyor, bir günde de gelmiyor. Sezon başı kurulan kadro mühendisiyle ilgili. Önemli olan düzgün karakterlerin bir araya gelmesi. İlk günden bu yana çok iyi birliktelik yaşadık. Herkesin emeğine sağlık” diye konuştu.

Cengizhan Akgün: “Gönlüm her zaman Kocaelispor'da”

Son olarak futbolculardan Cengizhan Akgün, “Çok kısa süre de olsa Kocaelispor'a bulunma fırsatı yakaladım. Şampiyon olmak için geldiğimi demiştim. Çok az insana nasip olur. Şampiyonluk bize nasip oldu. Kocaelispor ailesini tanıdığım için çok mutluyum. Burada olduğum sürede her şeyden keyif almaya çalıştım. Bu ailenin parçası olduysam ne mutlu bana. İnşallah Kocaelispor bir üst ligde de başarılı olur. Kiralık gelmiştim. Sürem doldu. Her zaman gönlüm Kocaelispor'da. Ama bazen bazı şeyler çok istemeyle ya da sizin istemesiyle olmuyor. Hayırlısı olsun” sözlerini kaydetti.

Ergin Keleş: “Kocaelispor sürekli Süper Lig'de olmalı”

Kastamonuspor'un deneyimli oyuncusu Ergin Keleş, “Kocaelispor camiasını tebrik ediyorum. Şampiyonluklar her zaman duygu yoğunluğu olan, arkasında güzel hikayeler barındıran işler. Kocaelispor'un bulunması gereken yer 1. Lig değil. Kocaelispor gibi futbol kültürüne sahip şehir. Sürekli Süper Lig'de olması lazım. Ülke futbolunun, futbol değeri ve daha ileri gitmesi açısından. 36 yaşındayım. Ne kadar daha oynarım bilmiyorum. Genç kardeşlerimin, futbolcu hayali kuran çocukların Kocaelispor gibi takımlara çok ihtiyacı var. Türkiye'deki futbolun Kocaeli gibi kültürü olan şehirlere ve kulüplere ihtiyacı var. Gemiyi kazasız belasız limana yaklaştırdığımız sezon oldu. Doğru saha içi ve dışı organizasyonla birlikte, Kastamonu'ya şampiyonluk yaşatma arzusunu içimizde barındırıyoruz” dedi.