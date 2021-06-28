İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kocaelispor, Leonard Tisdell ile anlaştı

Kocaelispor, kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzaladığını duyurdu.


TFF 1. Lig'e yükseldikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Kocaelispor, H. Petah Tikva takımının kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzaladı. 23 yaşındaki futbolcu ile, sağlık kontrolünün ardından ise resmi sözleşme imzalanacak. Kocaelispor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, H.Petah Tikva takımının kanat oyuncusu Terrence Leonard Tisdell ile ön protokol imzalamıştır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır. Bilginize sunarız" ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.