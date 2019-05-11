Kocaelispor maçının heyecanı İzmit'te yaşandı

Kocaelililer, deplasmanda Yeni Çorumspor ile karşılaşan Kocaelispor'un maçını, İzmit Belediyesi önündeki dev ekrandan takip etti.

TFF 3. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Yeni Çorumspor'a konuk olan Kocaelispor'un heyecanına ortak olmak isteyen Kocaelililer, maçı sokakta izledi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşların maçı izleyebilmesi için İzmit Belediyesi hizmet binası önünde bulunan dev ekrandan maçın canlı olarak yayınlanması talimatını verdi. Haberi alan Kocaelispor taraftarları, hizmet binası önünde toplanarak, dev ekrandan maçı takip etti. Kocaelispor'un 1-0'lık galibiyeti ile sonuçlanan maçın sonucunda büyük heyecan yaşayan taraftarlar, Hürriyet'e hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.