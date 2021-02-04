Kocaelispor-Manisa FK maçının ardından

Manisa FK'nın Kocaelispor'u 2.0 skorla mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay “Takımın saha duruşundan memnunuz” dedi.

İsimler üzerinden konuşmak istemedi

2.Lig Beyaz Grup'ta Kocaelispor, evinde ağırladığı Manisa FK karşısında 2-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, oyuncularla ilgili bireysel soruları doğru bulmadığını belirterek yanıtsız bıraktı. Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akçay, “Bu sorular hep kadro üzerinde hakimiyet kurma sorusu. Çok yanlış. Bireysel üzerinden gidiyorsunuz. Takımın yapısına isim olarak eleştiri getirdiğinizde iyi ya da kötü oynayanı yarın nasıl konsantre edeceğiz? Bu doğru yaklaşım değil. Ama genel olarak maçın değerlendirmesini yaparız. Oynama tarzı, nasıl oynadığımız sorulabilir. Maç bizim istediğimiz gibi belli süre devam etti. Saha duruşumuz, bloklar arasındaki ilişkileri oluşturma girişimlerimiz ilk yarı sonundaki gole kadar çok iyi gitti. Gol yememiz rakibin zaten teknik olarak üstünlüğünü daha iyi kullanmasına neden oldu. Biz o sürede ikinci bölgedeki baskı üzerine kurmuş olduğumuz oyun planımız nedeniyle rakibin sabırlı paslarına, sabırla bekleyerek yanıt verdik. Aslında daha iyi organize olmayı becerebilirsek önde de pres yapma şansımız olabilirdi. Ama bunun için zaman gerekir" dedi.

“Savunma tarafını yapmayı başardık”

"Organize olmazsanız rakibe çok fazla gol pozisyonu verebilirsiniz" ifadelerine yer veren Akçay, "Rakip 2-0 galip geldi, aklınızda 3.gol pozisyonu yoktur. Demek ki saha duruşumuz, takım olgusu; yardımlaşma ve organizeyi, savunma tarafını yapmayı başardık. Ofansif yönde gelişmek için de zaman içinde bunu kullanmaya çalışacağız. Ofansif oyunda kreatif oyuncular sizin kilitlerinizi açar. Şuan ki takım yapımızla da yapabildiğimizin en iyisini yapmak üzere çalışıyoruz. Bir sabır var mı? Evet. Çorum maçından sonraki 10 günlük arayı da fırsat olarak görüyoruz. Transfer kapandı. Takımımız bazı safralarını döktü. Bu transfer döneminde istediğiniz kreatif oyuncuları para da verseniz bulamazsınız. Dolayısıyla takım içinde bazı dengeler var. O dengeyi bozmadan transfer yapmak zorundasınız. Tüm bunlar bir araya gelince biraz daha zamana ihtiyaç oluyor. Başaracağız. Çocukların şuandaki ruh halleri ve takımın sahada duruşu bizi oldukça mutlu etti. Maçın skoru evet, üzüntü verici. Ama geldiğimiz noktaları oyuncularla konuşuyoruz. Futbolda ekip olaylarını organize ederken; 25 kişiyi birden aynı nokta ve aynı ortak akıl için örgütlemeniz biraz zaman alabilir. Bu bir sığınma değildir. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kulübümüze, camiamıza yararlı olmadığımızı anladığımız takdirde de birilerinin bize bir şey söylemesini beklemez, gereğini yaparız. Takımımızın desteğe, güvene, zamana ve sabra ihtiyacı var. Futbol oynamak başka bir şey, top oynamak başka bir şey” diye konuştu.

“Hareketli oyuncularını takipsizlikten boşluklar olmuşmuş olabilir”

Maç içerisinde hücum organizasyonlarından dönerken rakibe boş alanlar bırakıldıklarını belirten Akçay, “Arkadaki alanlarda özellikle hareketli kenar oyuncularının içeri girmesiyle oluşan, takipsizlikten kaynaklanan bazı boşluklar oluşmuş olabilir. Örneğin; Sertaç'ın hareketliliği, diğer kenarda santraforun yaptığı kırmalar arkada boşluk yaratsa da oraları çok fazla kullanamadılar. Kullandıklarında da karşılayan oyuncularımız vardı. Çok fazla kenar ve stoper arasında alanlara girme, sızma olmadı. Genelde kenardan kullandılar. Golü de o şekilde yedik. Kenarları kullanma becerilerine bazı zamanlarda izin verdik. Ama savunma ve reflekslerde aşama kaydediyoruz. Geldiğimiz nokta iyi sayılmaz belki ama bir basamak daha iyiye gidiyoruz. Hata futbolda olacak. Maçın sonucunda baktığınızda 2-0 mağlupsanız; daha etkisiz oynamışsınız demektir. Bu sorunları tabii ki çözeceğiz. Bu bir aşamadır ve yavaş yavaş gitmelidir. Mazeret asla üretmiyoruz. Herkes istediği gibi düşünebilir. Bizim işimiz takımımızı play off'a sokup, oradan çıkmanın yollarını aramak. Bunun için de hem takımımıza güveniyoruz hem de bu yöndeki beklentimiz gerçekçidir” şeklinde konuştu.

“7-8 oyuncuyu formsuz görmüş olabilirsiniz”

İstenilen oyun kalitesini sahaya yansıtmanın ne kadar zaman alacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Mustafa Reşit Akçay, “Oyun kalitesi düşünce kendinizi de sorgulamasınız, oyuncuların davranışlarını da. Kaliteli oyunun ortaya çıkmasını engelleyen rakibinizin tavırları, gücü, etkinliği, oluşturduğu zorluk ve stres oyunu etkiler. Sadece tahtadaki planı uygulayarak ‘ben uyguladım' diyemezsiniz. Bazı dirençler var. Bunların dışında oyuncunun form durumu var. Bugün belki 7-8 oyuncuyu o formda görmediniz. Formlar günlüktür ve içinde psikoloji vardır. Bu maça farklı endişelerle çıkmış oyuncularımız da olmuş olabilir. Onların geri bildirimlerini alacağız. Takımın saha duruşundan mutluyuz, memnunuz. Bazı aksaklıklarımız vardır. Ama geçmişe yönelik değerlendirmeler yaptığımızda saha duruşunun daha iyi olduğu görülebilir. Ama mükemmel miyiz? Hayır" ifadelerine yer verdi.

"Kendi oyunumuzu oynuyoruz"

Manisa FK Teknik Direktörü Cevdet Göç ise maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Oyun felsefesi olarak hep güzel ve iyi oyun oynamaya, futbol adına gelişmeye çalışan bir takımız. Skordan ziyade oyuna yoğunlaşıyoruz. Bütün amacımız olumlu futbol. Belirlediğimiz oyun prensiplerimiz var. Onun üzerine hiçbir zaman skor bizi ilgilendirmiyor. Bugün de Kocaeli maçı olmasına rağmen, gerçekten önemli maç olmasına rağmen aynı felsefeyle hareket ettik. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz fakat bizim için rakip fark etmiyor. Arkadaşlarımı kutluyorum. Bütün çalıştığımız senaryoları özveriyle uyguladılar. Hepsinin emeğine sağlık. İlk yarıda net pozisyonlarımız var. Oyunu daha erken koparabilirdik. Rakibimizin direncini daha erken kırabilirdik. Oyunun doğasında bir baskı var. Bu baskıyı da tahmin ettiğimiz için çabuk ve kenar oyunlarıyla baskıyı kırmak istedik. İlk golü bulduktan sonra rakibimiz biraz daha üstümüze geldi. Buna da hazırlıklıydık. Yine de oyunumuzdan ödün vermedik. Bulduğumuz ikinci gol ise rakibimizin direncini kırdı. Manisa halkı bize inanmaya devam etsin”

Güzel skor bence. Önemli bir deplasman. Kocaeli çok büyük bir camia. Çok önemli bir deplasmandan böyle çıkmak bizi mutlu etti. Bizim için içerde, dışarıda fark etmiyor. Aynı oyuna yine devam edeceğiz. Manisa halkını mutlu etmek için çaba sarf etmeyi sürdüreceğiz. Manisa halkımız bize inanmaya, güvenmeye devam etsin. Futbolcu kardeşlerimin de alnından öpüyorum. Rakibimizi de tebrik ediyor, sonraki haftalarda başarılar diliyoruz” açıklamalarında bulundu.