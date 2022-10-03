Kocaelispor, olağanüstü genel kurul tarihini açıkladı

Kocaelispor yönetimi, olağanüstü genel kurul tarihinin 19 Kasım'da yapılacağını açıkladı.

Kocaelispor yönetimi, olağanüstü genel kurul tarihini açıkladı. 19 Kasım olarak belirlenen genel kurulun yeri ve saatinin ise daha sonra açıklanacağı bildirildi. Kulübün yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada görev süresi boyunca tüm kriterlerin yerine getirildiği, tesis ve idari binalar için adımlar atıldığı, ciddi öz kaynak oluşturulduğuna dair konuların altı çizildi. Öte yandan, Başkan Engin Koyun da Kocaelispor'un bir sonraki maçından galip ayrılması durumunda yeniden başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Süreç devam ederken desteğin önemine de vurgu yapan Kocaelispor yönetim kurulu, “Derneklerde devamlılığın esas olduğu şiarından yola çıkarak olağanüstü seçimli kongre tarihi olan 19 Kasım 2022 tarihine kadar kulübümüz yönetim kurulu nezdinde tahsis edilen idari ve mali disiplinin devam etmesi adına gerekli tüm adımların atılmaya devam edileceğini, tüm maddi vecibelerin yerine getirileceğini ve bu konuda tüm camiamızın müsterih olmasını kıymetli taraftarlarımızın dikkatine arz ederiz. Son olarak, değerli camiamızdan istirhamımız, olağanüstü seçimli kongre tarihine kadar her türlü olumsuzluğun bir kenara bırakılarak Şampiyonluk yolunda kulübümüz profesyonel futbol takımına yönelik desteğin artarak hiç durmadan devam etmesidir” ifadelerine yer verdi.