Kocaelispor şampiyonluğu coşkuyla kutladı

Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve geçen yıl düştüğü TFF 1.Lig'e yeniden yükselen Kocaelispor binlerce taraftarıyla birlikte kupa kaldırdı. Kupa gecesinde Kocaelispor'un uzun vadeli başarısı için gerçekleştirilen yapılanmaya dair sinyaller verildi.

Lig'de şampiyon olarak 1. Lig'e yükselen Kocaelispor binlerce taraftarıyla birlikte kupayı kaldırdı. Sekapark'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamalarından önce takım tam kadro, teknik ekip ve yöneticiler Sekapark Otel'den üstü açık otobüsle hareket ederek halkı selamladı. Büyük ilgiyle karşılanan Kocaelispor birkaç dakikalık konvoyun ardından kutlama alanı olan Sekapark Uçurtma Tepesi'ne geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yalçın Orhan katıldığı kutlamalarda kulüp başkanı Engin Koyun, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın halka hitap etti. Alanı dolduran binlerce Kocaelispor sevdalısının şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadığı anlarda futbolcular ve teknik ekip tek tek sahneye davet edilerek madalyalarını aldı. Ardından hep birlikte kupa havaya kaldırıldı.

Engin Koyun: “Artık bütün olumsuzlukları kenara bırakıyoruz”

Seremonide konuşma yapan Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, “Kocaeli sizi canı gönülden tebrik ediyoruz. Hep beraber bugüne geldik. Bugüne gelmemizde emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Kocaelispor'umuzu hak ettiği yere getirmek için bir bir adımlarla gidiyoruz. Bu fırsatı bizlere veren taraftarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Başta futbol takımımız ve teknik heyetimizle, taraftarımızla ve şehirde yaşayan herkese bu başarıya imza attık. Her başarının ardında bir mimar var. Şehrin geleceği için elinden geleni gece gündüz yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başarının tek mimarımızdır. Engin Koyun başarmadı. Birlikte başardık. Bütün olumsuzlukları bugün itibarıyla kenara bırakıyoruz. Bu şehir en güzelini hak ediyor, Süper Lig'i hak ediyor. İnşallah onu da yaşayacağız. Kocaelispor'umuzu nereden aldık, nereye getirdik. Kocaeli'yi Türkiye milli takımının kamp merkezi haline getireceğiz. Bu hikaye bugün burada başladı, burada bitmeyecek. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Sizlerden sabır istiyorum. Birbirimizi sahiplenmemizi istiyorum. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun” diye konuştu.

Tahir Büyükakın: “Kocaelispor zarar görmesin diye tribüne gelmedim”

Koyun'un ardından konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, “Kocaelispor'un en zor zamanlarında elimi de, gönlümü de taşın altına koymayı bildim. Kocaelispor siyasete malzeme olmasın diye, Kocaelispor başarılı olursa Büyükşehir Belediye Başkanı destek veriyor, siyaseten nemalanır diye zarar vermeye çalışanlar oldu. Ben bir gün olsun konuşmadım. Hep şunu dedim; Kocaelispor üzerinden siyaset devşirmeyi kalkanları kapıdan içeri sokmayın. Efendi efendi kenarda oturtun. Maçlara bile gelmedik ki sırf bizden sebep Kocaelispor zarar görmesin diye. Bir gün olsun Kocaelispor'un üzerinden elimizi çekmedik. Zarar görmesin diye o tribüne gelmedik. Siyasete Kocaelispor'u asla malzeme etmeyeceğiz. Bugün siyasi partinin temsilcisi olarak değil, herkesin başkanı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak konuşuyorum. Kocaelispor da bu kentin takımı. Bütün belediye başkanları Kocaelispor'a sahip çıkacak. Hangi parti olursa olsun. Çünkü Kocaelispor partiler üstüdür. Partilerin siyasi hesaplarının tribüne girmesine asla müsaade etmeyin. Ben yaparsam beni de kapıdan sokmayın. Kocaelispor'un başına gelecek en büyük tehlike birliğimizin, beraberliğimizin bozulması olur. Zor günlerde takıma sahip çıkmak için bu birliğin bozulmamasını rica ediyorum. Söz veriyorum; Kocaelispor için gövdemi taşın altına koymuşum zaten. Kızılyıldız borçlarıyla ilgili süreçte. Ama siyasi maksatla bunu yapmadık. Çünkü Kocaelispor'a sahip çıkılması, Süper Lig'de oynaması, tekrar Avrupa kupası kaldırması gerekiyor. Kocaelispor çok iyi bir planlamayla, alt yapısını çok sağlam kurarak, tesis alt yapısını çok sağlam kurarak Kocaelispor'u 15 yıllık bir planlamada Avrupa'da, dünyada derece yapacak kulüp haline getirmek mümkün” sözlerini kaydetti.

Fırat Gül: “Kocaelispor hak ettiği şampiyonluğu kazanmıştır”

Kutlamanın ardından İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül ise, “Sezonun başında ‘Şampiyon olacağız' diye söz verdim. Zaman zaman bunu hatırlattım; ‘Sözümüz söz' dedim. O sözü gerçekleştirdik. Bugün Kocaelispor hak ettiği şampiyonluğu kazanmıştır. İnşallah Kocaelispor'un ikinci liglerdeki son şampiyonluğu olacak. Bundan sonra ikinci ligde kupa kaldırmak zorunda kalmayacak” dedi.