Kocaelispor şampiyonluğunu ilan etti

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden lider Kocaelispor 37. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor'u konuk etti. Kocaelispor maçı 2-1 kazanarak matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Volkan Okur, Mehmet Kirişçioğlu, Halil Tolgahan Demir

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Alihan Kubalas, Yalçın Kılınç, Diogo Aleksis Özçakmak, Okan Eken (Cengizhan Akgün dk. 78), Tayfun Aydoğan, İlyas Kubilay Yavuz (Beykan Şimşek dk. 57), Mert Çölgeçen (Yusuf Cihat Çelik dk. 46), Atila Turan (Emre Nefiz dk. 90 ?), Mehmet Yılmaz (Mehmet Sak dk. 90 ?), Samed Ali Kaya

Yedekler: İsmet Yumakoğulları, Cem Ekinci, Bedirhan Yıldız, Mesut Can Tunalı, Mertan Caner Öztürk

Teknik Direktör: Fırat Gül

GMG Kastamonuspor: Mustafa Güngör, Ergin Keleş, İsmail Bilgin, Mustafa Alptekin Çaylı, Emre Can Coşkun, Mustafa Berkan Aydeniz, Kadir Keleş, Yasin Başaytaç, Bertu Alican Özyürek (Fuat Bavuk dk.46), Yiğitali Bayrak (Buğra Ali Erdem dk.78), Ramazan Keskin

Yedekler:Hüseyin Can Toran, Abdulaziz Solmaz, Fedai Seyyit Ceng, İbrahim Hakkı Taşğın, Burak Çalık, Yusuf Talum, Emir Açıkgöz, Emre Keskin

Teknik Direktör: Levent Eriş

Sarı kartlar: Yalçın Kılınç (Kocaelispor), Ergin Keleş (Kastamonuspor)

Goller: Samed Ali Kaya (dk. 5), Mehmet Yılmaz (dk. 89) (Kocaelispor), Yasin Başaytaç (dk. 45+1) (Kastamonuspor)