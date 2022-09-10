Kocaelispor - Serik Belediyespor maçının ardından

Lig Kırmızı Grup'un 3. haftasında Kocaelispor, Serik Belediyespor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, “Öncelikle İsmet Benli'ye geçmiş olsun diyelim. Allah korudu, daha ciddi bir sakatlık da olabilirdi. Çünkü kafaya alınan darbelerde ciddi sorunlar olabiliyor. En kısa sürede takımda yerini alacaktır. İstatistiklere baktığımızda çok net oyun var ortada. Top oynayan biz, oyun bizde, gol pozisyonu üreten bizdik, penaltı kazandık, direkten döndü. Ama bugün top kaleye girmedi. Yapacak bir şey yok. Oynadığımız oyundan, sahadaki karakterden memnunum. Oyuncularımız şampiyon olma adayı bir takım gibi oynadı. Biz şampiyon olacağız. Bu sadece ufak bir sekte. İnandığımız yolda yürümeye devam edeceğiz. Kayıtsız şartsız, sorgusuz sualsiz bizi destekleyen Kocaelispor taraftarına da selam olsun” dedi.

Fırat Gül, şampiyonluğu ilan etti

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gül, “Taraftar gol isteyecek, 3 puan isteyecek, şampiyon olmak isteyecek. Bunları istemezse zaten problem var. Şampiyon olan takımlara baktığımızda böyle takılmalar olabiliyor. Özellikle iç saha maçlarında gelen rakipler tamamen savunma odaklı olduğu için böyle oyunlar ortaya çıkabiliyor. Biz oyunumuzu geliştirmek için bir adım daha attık. İnşallah sezon sonunda hedefe ulaşan taraf olacağız. Bugün 3.hafta maçını oynadık. Şimdiden söylüyorum” diye konuştu.

“Kaçırılan penaltıya takılmıyorum”

Kaçırılan penaltıyla ilgili soruyu yanıtlayan teknik patron Fırat Gül, “Penaltılarda bir oyuncuya bağlı kalmıyoruz. Penaltıcılarımız birden fazla. Oyun içinde istediği performansı sergileyemeyip oyundan düşen oyuncu olabilir. Penaltı kullanmaya psikolojisi uygun olmayabilir. O yüzden hemen devir yapıyoruz. Penaltıcılarımız arasında Tayfun da var. Diğer oyuncularımız da var. Beykan bugün penaltı kaçırdı ama önceki maçta attırdı, önceki maçta attı, attırdı. Bir sonraki maçta yine atabilir. Böyle şeyler olabilir. Ben bunlara çok takılmıyorum. Benim için önemli olan oyuncularımız gayretidir” şeklinde konuştu.

“Sonraki maçta gol kaçırmamamız lazım”

Rakiplerin kapalı savunma yapmasıyla ilgili sorulara ise Fırat Gül, “Kapalı savunmaları açmak kolay değil. Önemli olan bizim üretebilmemiz. Bir sonraki maçta burada yaptığımız gol kaçırmayı yapmamamız lazım. Sonuçlandırmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonda cezayı kesmemiz lazım. Ligin başında su kaldırır ama ilerleyen haftalarda bu konularda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Biz de kendi içimizde o değerlendirmeyi yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Bu kadar faul yaparak oynayan takım daha önce görmedim“

Maçtan önce rakiplere göre hesap yaptıklarını kaydeden Gül, “Ama o hesaplar bir yerde kalıyor çünkü maç sahada kazanılıyor. Ben hep en kötü ihtimali göz önünde bulunduruyorum. 3 maç oynadık. Belki bu maçta berabere kaldık. Sonuç itibariyle kimse bizi yenecek bir oyun oynamadı. Bizi yenmek isteyen; bizden daha çok koşacak, daha iyi oynayacak, daha planlı sahaya çıkacak. En fazla 90 dakika savunma yaparak böyle beraberlik alırlar. Şunu söylemeden edemeyeceğim; Serik Belediyespor takımı kadar faul yaparak oynayan takım daha önce görmedim. İnanılır gibi değil. Önceki oynadıkları iki maçta da aynı, bizim maçta da aynı. Öte yandan biz sadece hücum eden takım değiliz. Top rakibe geçtiğinde ciddi direnç gösteren takımız. O yüzden bizi yenmek kolay değil. Lig içinde mağlubiyetler de alabiliriz. 35 maçta bunlar da olabilir ama bu kesinlikle planlı bir şekilde gerçekleşmez. O gün bizim yenilmemiz ya da berabere kalmamız için her şeyin bir araya gelmesi lazım. Bu maçta atamadık ama golleri atamaya başladığımız bambaşka bir Kocaelispor resmi ortaya çıkacak” dedi.

“Ligin üstünde futbol oynuyoruz”

Futbolu geliştirmek adına futbolcuların oyunu oynamaya yönlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Gül, “Düşme potasında aldığım takımlarda da, şu an Kocaelispor'da şampiyonluğa oynarken de hiçbir zaman o şekilde oynatmadım, oynatmayacağım da. Geçen sezon sonunda devam edeceğimize dair anlaştığımızda da bu duruma hazırlıklıydım. Bütün rakiplerin böyle oynayacağını ben zaten biliyordum. Belki farkındayız ya da değiliz ama ligin üstünde futbol oynuyoruz. Herkes bizi birbirine anlatıyor ve korkutuyor. Bundan dolayı rakipler yaptıkları savunmanın iki katını yapıyor. Bunları zaten öngörüyorduk. Sezon boyunca içerde, dışarda her yerde bu olacak. Şampiyon olan takımlara baktığınızda puan kayıplarını iç sahada yaşamışlar. Çünkü deplasmana gelen takımları açmak daha zor oluyor. Bekler orta sahayı geçmiyor, stoperler oyun kurmuyor, orta saha oyuncuları merkezi boş bırakmıyor. Onların stratejisi bir şey diyemeyiz ama futbolu geliştirmek adına biraz daha oyunu oynamaya yönlendirmemiz lazım” diye konuştu.

“Bedeli ne olursa olsun üretmeye devam edeceğiz”

Bundan sonraki maçlarla ilgili de değerlendirme yapan teknik direktör Fırat Gül, “Biz pozisyon üretmeye devam edeceğiz. Her maçta 3 puana talibiz. 3 puanı almak için nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynayacağız. Oyunu çirkinleştirmeden, durdurmadan, devamlı oynayarak gol atıp maç kazanmaya çalışan Kocaelispor olacak sahada. Kocaelispor gibi büyük camialarda bir felsefe inşa etmek çok zor. Sabır yok. Herkes hemen bir şeyler olsun ve şampiyonluk gelsin istiyor. Kolay bir iş değil. Şu nu da söyleyeyim; Kocaelispor bu kimliği edindikten sonra insanlar bizi izlemekten çok daha fazla keyif alacaklar. Bugün pozisyon üretmeden galip gelseydik ben tatmin olmazdım. Çünkü biz uzun vadede şampiyon olmalıyız. Şampiyonluğa götürecek oyunu oynamak zorundayız. Savunma yapıp kontra atağa bağlarsak işimiz tesadüflere kalır. Biz üreten taraf olmaya devam edeceğiz, bedeli ne olursa olsun” şeklinde konuştu.

Cem Kavçak, “Kırmızı kart dengemizi bozdu”

Konuk ekip Serik Belediyespor'un teknik direktörü Cem Kavçak ise “Buraya puan ya da puanlar almaya gelmiştik. İlk yarıda dengeli oyun vardı. Topun gerisine geçip kazandığımız toplarla, hızlı hücuma çıkarak sonuca gitmeyi hedeflemiştik. İlk yarı bunu yakaladık. Net iki pozisyonumuz var. Değerlendirebilseydik daha farklı olabilirdi. İkinci yarı erken kırmızı kart bütün dengeleri bozdu. Sonra savunma yapmaya çalıştık. Takımım çok iyi savunma yaptı, iyi mücadele etti. Bir puanı hak ettik. Seyredenler Kocaelispor'un oyun anlamda daha üstün olduğunu ve daha iyi olduğunu söyleyebilirler ama biz buraya 1 puan için gelmiştik ve aldık. Mutluyum açıkçası” ifadelerini kullandı.

“Hakem maçı durdurmalıydı”

Maçın başında sakatlanan oyuncumuz şu an hastanede. Düştüğü pozisyonda dili dönmüş, kaşında yarık var, dikiş atılmış. Çok ciddi bir şeyi yok. Çok şükür ki bir şey olmadı. Hücuma çıkarken o pozisyon geride kaldığı için arkayı göremediler. Bende gördüğümde topu dışarı atmalarını söyledim ama sesimi duyuramadım. Sonra topu rakibe attık ama inanın gol olsa belki kalemizi bile açabilirdik. Hakemin de hemen durdurması gerekiyordu. Çarpışma çok ciddi sonuçlar doğurabilirdi. Çok yeni bir takımız. 23 oyuncu transfer ettik. Hepsini kaynaştırmak, bir araya getirmek çok zor. Bunun için uğraşıyoruz. Birlikte oynamayı, oyun disiplininden kopmamayı öğretmeye çalışıyoruz ki 3 maçtır bunu çok iyi yapıyoruz. 3 maçta 5 puan aldık. Önümüzde uzun haftalar var. Bu ligde ses getirmek istiyoruz. Çok düzgün ve karakterli oyuncular var kadromuzda. İnşallah sezon sonunda istediğimiz yerde bitiririz” ifadelerine yer verdi.