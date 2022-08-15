Kocaelispor, sezonu Derince Stadyumu'nda açacak

Stadyumunda hibrit çalışmaları süren Kocaelispor, çalışmalar tamamlanana kadar maçlarını Derince Stadyumu'nda oynayacak.

Stadyum zemininde hibrit çalışmaları süren Kocaelispor, çalışmalar tamamlanana kadar maçlarını Derince Stadyumu'nda oynayacak. Kocaelispor Stadyumu'nda zemin çalışmalarının son aşamaya geldiğini, bu işlemden sonra hibrite başlanacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, “Tahminen 2 veya 3 maçımızı Derince'de oynayacağız. Stadyumumuzda çalışmalar hızla ilerliyor. Tamamen bittikten sonra yine kendi evimize döneceğiz” dedi.