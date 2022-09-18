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Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, Fırat Gül'ün istifasını istedi

Kocaelispor’un taraftar grubu Hodri Meydan, teknik direktör Fırat Gül’ün istifasını istedi.

Kocaelispor'un taraftar grubu Hodri Meydan, teknik direktör Fırat Gül'ün istifasını istedi. Hodri Meydan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Gül'ün istifasını hemen bu akşam ivedilikle bekliyor olacağız" denildi.



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun 5. haftasında üst üste üçüncü beraberliği alan Kocaelispor'da efsane taraftar grubu Hodri Meydan, teknik direktör Fırat Gül'ün istifasını isteyen paylaşım yaptı. Hodri Meydan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ligin en yüksek maliyetli ve en iyi oyuncu grubuyla çalışan teknik direktör Fırat Gül'ün oynattığı oyun haftalardır hiçbirimizi memnun etmemektedir. Yapılan hatalar bizlere her hafta büyük yaralar vermekle beraber, şampiyonluk yarışından da haftadan haftaya uzaklaştırmaya başlamıştır. Geçtiğimiz sezon yapılan hoca ısrarının bedelini bu camia ağır bir şekilde ödemiştir. Bu sezon aynı hatalara tekrar tekrar düşmemek ve şampiyonluk hedefinden daha fazla uzaklaşmamak adına teknik direktör Fırat Gül'ün istifasını hemen bu akşam ivedilikle bekliyor olacağız" denildi.

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