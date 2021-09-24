Kocaelispor - Tuzlaspor maçının ardından

Kocaelispor'un Tuzlaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Topun bizde en çok kaldığı maçtı” dedi. Konuk teknik adam Uğur Tütüneker ise “Hedefimiz ligde ilk 6” sözlerini kaydetti.

TFF 1. Lig'in yedinci haftasında Tuzlaspor'u konuk eden Kocaelispor Benhur Keser'in attığı golle kazandı. Maçın ardından teknik adamlar basın toplantısında değerlendirmede bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay şunları söyledi:

“Sahada özgüveni yüksek bir rakiple karşılaştık. Moral ve psikolojisi oldukça sağlıklı bir rakibimiz vardı sahada. Beklediğimizdi. Ama biz ne yapacaktık? Önemli olan buydu. Oyuncularımızın saha duruşu, mücadele kalitesi ve özellikle maç boyunca topun bizde kalmasıyla ilgili süreci uzattığımız maçlardan biriydi. Şu ana kadar oynadığımız maçlar içinde topun en fazla bizde kaldığı, oyun planımıza göre özellikle direkt oyun oynadığımız için istatistiğimiz sorunluydu. Bu konuda da ilerleme kaydediyoruz. Tek golle sonuçlanmasına rağmen çok zayıf bir oyunumuz yoktu. Rakibe kendimizi kabul ettirdiğimiz anar vardı, ayakta durduk. Kora kora çekinmeden girdik. Rakibimize üstünlük sağladık. Oyuncularımız kutluyorum. Camiamıza hayırlı olsun.”

Tütüneker: "Hedefimiz ilk 6"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise maçın ardından, “Kocaeli'yi tebrik ediyorum. Kocaeli'yi çok dirençli buldum. İyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Enteresan bir lig. Herkes herkesi yenebiliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Ön planda mücadele oluyor. Onlara başarılar diliyorum. Bizde ilk mağlubiyetimizi aldık. İlk yarı çok top bizde kaldı ama ataklarımızı iyi organize edemedik. Golü yedikten sonra üçüncü bölge oyunumuzu oynayabildik. Çalışacağız. Daha yedinci haftadayız. Çok önemli takımlar var. Hedefimiz ilk 6. Yapabileceğimizi yapacağız” sözlerini kaydetti.