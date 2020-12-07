Kocaelispor yöneticisi Gürcistan'da 8 gündür karantinada tutuluyor

Kocaelispor'un yöneticisi İsmail Parlak iş için 3 günlüğüne gittiği Gürcistan'da havaalanına indiği anda beraberindeki Özgür Kaplan ile birlikte otele götürülüp karantinaya alındı. 8 günlük karantina sürecinde bilgi alamayan Parlak, konsolosluğun da kendileriyle ilgilenmediğini söyledi.

2. Lig takımlarından Kocaelispor'un yöneticisi İsmail Parlak ticari faaliyetleri nedeniyle 3 günlüğüne gittiği Gürcistan'da 8 günlük karantinaya alındı. Havaalanına indikten sonra beraberindeki Özgür Kaplan ile birlikte arabaya bindirilerek Batum'da bulunan otele götürülen Parlak, pandemi tedbirleri kapsamında 8 gün sürecek karantinaya alındı.

“Daha önceden de geldik ama sorun çıkmıyordu”

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan İsmail Parlak, “Pandemi sürecinde işimiz gereği yine Gürcistan'a geldik. Test yaptırıp 1 gün sonra işimize bakıyorduk yani sorun yaşamıyorduk. Ama bu kez 8 gündür otelde karantinada tutuluyoruz. Ülkenin aldığı pandemi kuralları mı değişti, bize özel bir uygulama mı yapıldı, herkese mi böyle muamele yapılıyor henüz anlamış değiliz. Çünkü hiçbir açıklama yapılmadı. Sanki Covid-19 testimiz pozitifmiş gibi muamele görüyoruz" dedi.

Hem Türkiye'de hem de sınır kapısında testi negatif çıktı

Korona virüs testlerinin negatif çıktığını vurgulayan Parlak, "Türkiye'de buraya gelmeden 1 gün önce testimizi yaptırdık ve sonuç negatif çıktı. Raporu Türkçe ve İngilizce olarak aldık. Burada sınır kapısından geçerken de kişi başı 1000 lira alarak yeniden test yaptılar, o da negatif çıktı. Bizi ne olduğunu anlamadan alandan alıp otele götürdüler. Sorularımıza yanıt alamadık. Konsolosluğu aradık fakat bizi geçiştirdiler, yardımcı olmadılar. Yabancı bir ülkede konsolosluktan da destek alamayacaksak yapacak bir şeyimiz yok. Buradaki Türk arkadaşlardan öğrendiğimize göre bugün testimiz yapılacakmış. Ondan sonra muhtemelen yarın test sonucu çıkınca bırakılacağımızı düşünüyorum. Gelen Türk vatandaşlara konsolosluk, elçilik sahip çıkmalı. Biz yardım göremedik. Bizim buradaki sıkıntımız bilgi alamamak ve ilgi görememek oldu" diye konuştu.