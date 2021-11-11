İhlas Haber Ajansı

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Kocaelispor'a ceza yağdı

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynadığı Bursaspor maçında çıkan olaylardan dolayı Kocaelispor'a ceza yağdı.


Bursaspor maç olayları neticesinde PFDK'ya sevk edilen Kocaelispor'da, 111-112-113 bloklarındaki (UEFA Alt tribünü) taraftarlar kötü tezahürattan ötürü 1 maçlık ceza aldılar. 114'üncü bloktaki taraftarlar ise 1 maç kötü tezahürat ve 1 maç da sahaya atlayan taraftarlardan dolayı toplam 2 maçlık ceza aldı.


Ayrıca Kocaelispor kulübüne de 32 bin TL para cezası verildi.

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