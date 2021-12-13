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Kocaelispor'da Altınordu virajı öncesi hazırlıklar tamamlandı

Kocaelispor, Spor Toto 1.

Lig'in 17. haftasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı.


Kocaelispor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Altınordu maçının hazırlıklarını tamamladı. İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Körfez ekibi, ligin son sıralarında bulunan rakibi karşısında galip gelmek istiyor. 16. hafta kendi evinde BB Erzurumspor'u mağlup eden Kocaelispor, play-off hattından uzaklaşmayarak rahat bir nefes almıştı. Yeşil-siyahlılar Altınordu deplasmanından da galip gelerek yeni bir galibiyet serisi yapmak istiyor. Ligin hem hafta içi hem hafta sonu devam ettiği sürece girilirken Kocaelispor, Altınordu virajını kayıpsız dönerek hafta sonu evinde oynayacağı Eyüpspor maçına moralli çıkmanın hesaplarını yapıyor.



Altınordu ile 13. randevu


İki ekip daha önce aralarında 13 maç yaparken Altınordu'nun 5, Kocaelispor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 3 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. 23 puanla 8. sırada bulunan Kocaelispor, play-off hattından uzaklaşmak istemezken, 13 puanla 18. sırada bulunan Altınordu ise küme düşme hattından yukarılara tırmanmak istiyor.


Yarın saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçta Furkan Aksuoğlu düdük çalacak.

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