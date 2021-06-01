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Kocaelispor'da Bahattin ve Mervan yeniden imzaladı

TFF 1.

Lig'e yükselen Kocaelispor'da, Bahattin Köse ve Mervan Yusuf Yiğit'le yeni sözleşme imzalandı.


Sakaryaspor'u 2. Lig Play-Off finalinde 4-0'lık skorla eleyerek Lig'e yükselen Kocaelispor'da yarın yapılması beklenen kutlama etkinlikleri öncesinde, iç transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlı kulüp ilk olarak geçen sezon başında Samsunspor'dan alınan 31 yaşındaki forvet Bahattin Köse ile 1 yıllık, alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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